पैसों को लेकर किया टॉर्चर, सूरत में परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या की कोशिश, 3 लोगों की मौत

Surat News: गुजरात के सूरत के वेसू इलाके में स्थित हैप्पी एलिगेंस बिल्डिंग में एक ही परिवार ने सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है. घटना में चारों पति, पत्नी और उनकी दो बेटियों ने जहरीली दवा पी ली थी.

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, यह मामला वेसू इलाके के रहने वाले बाल मुकुंद प्रकाश खेंत (पति), उनकी पत्नी प्रियंका और उनकी दो बेटियों का है. जहरीली दवा पीने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान बाल मुकुंद, प्रियंका और उनकी एक बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी का इलाज जारी है. दोनों बेटियों की उम्र लगभग 5 से 7 साल बताई जा रही है.

तीन पन्नों का सुसाइड नोट मिला

पुलिस को घटना स्थल से तीन पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें वैभव रुंगटा नाम के एक युवक का ज़िक्र है. सुसाइड नोट में आरोप है कि वैभव रुंगटा परिवार को पैसे के लेन-देन को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देता था. पुलिस ने इस आधार पर वैभव रुंगटा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

बताया गया है कि इस परिवार का क्रेडिट कार्ड वैभव रुंगटा ने छीन लिया था और उस कार्ड पर अनावश्यक खरीदारी भी की गई थी. सुसाइड नोट में यही बात भी उल्लेखित है कि मृतकों ने वैभव के कारण आए मानसिक तनाव के चलते यह निर्णय लिया. पुलिस ने सुसाइड नोट को मामले की मुख्य साक्ष्य मानकर आगे की जांच आगे बढ़ाई है.

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. साथ ही पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक सुसाइड नोट के आधार पर जांच जारी है और वैभव रुंगटा से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही सुसाइड नोट में बताए सभी बिंदुओं की पुष्टि करेगी.