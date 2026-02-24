Gujarat: देर रात घर में आग लगने से पिता-बेटे की हुई दर्दनाक मौत, महिला बुरी तरह झुलसी

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद में वेजलपुर इलाके में स्थित बेकरी सिटी में आग लगने की घटना में पिता-बेटे की मौत हो गई है. जबकि इस घटना में मां घायल हो गई हैं. पिता ध्रुव गोहिल और बेटे शाश्वत गोहिल की आग लगने की घटना में मौत हो गई थी. महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. वेजलपुर इलाके में स्थित कृष्ण नगरी रो-हाउस में देर रात लगी आग ने गंभीर रूप धारण कर लिया था.

पूरी रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में बेकरी सिटी में कृष्ण नगरी सोसाइटी में परिवार गहरी नींद में था तभी अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में आग ने भयानक रूप धारण कर लिया और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया. घर में सभी सदस्य कुछ समझ पाते इससे पहले ही धुएं के गुबार और आग की लपटों में आ जाने से लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

भारी मशक्कत के बाद फायर विभाग ने आग पर काबू पाया

कृष्ण नगरी सोसाइटी में मकान में भयानक आग लगने की घटना में स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर विभाग को सूचना दी. फायर विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस बचाव अभियान के दौरान टीम ने घर के अंदर फंसे लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकाला. तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया.

शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका

आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया है. कृष्ण नगरी सोसाइटी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है. फायर विभाग और स्थानीय पुलिस ने एफएसएल (FSL) की मदद से जांच शुरू कर दी है. रिहायशी इलाके में हुई इस घटना ने एक बार फिर फायर सेफ्टी के उपकरणों और जागरूकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एसएसएल की जांच के बाद ही आग लगने का सही कारण सामने आएगा.

फायर ऑफिसर के मुताबिक, रो हाउस में ऊपर और नीचे दोनों मंजिलों में आग लगी थी. हमने तुरंत अपनी 20,000 लीटर की गजराज ट्रक मंगवाई और पानी का छिड़काव करके ऊपर की लपटों पर काबू पाया. इस दुर्घटना में एक पुरुष और उनका बेटे अंदर गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें हमने आग में ही बेहोशी की हालत में बाहर निकालकर तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया.