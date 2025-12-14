Gujarat Weather: गुजरात में 17 दिसंबर से बदलेगा मौसम, होगी बारिश... बढ़ेगी ठंड, जानिए ताजा अपडेट

Gujarat Weather Update: मौसम विज्ञानी अंबालाल पटेल ने एक बार फिर मावठा के संकट की चेतावनी दी है. हाल ही में भविष्यवाणी की थी कि राज्य में दिसंबर में मावठा हो सकता है. 17 से 24 दिसंबर के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में मावठा की भविष्यवाणी की है. अंबालाल की मावठा की भविष्यवाणी से किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है.

सुबह और रात में ठंड का अनुभव

गुजरात वर्तमान में दोहरी ऋतु का अनुभव कर रहा है, दिसंबर लगभग आधा बीत गया लेकिन ठंड के कोई संकेत नहीं हैं. मौसम विभाग ने भी अगले एक सप्ताह तापमान में कमी के कोई संकेत नहीं दिए हैं. इसके विपरीत मौसम विभाग ने तापमान एक से 2 डिग्री बढ़ने के संकेत दिए हैं. जिससे अगले सप्ताह भी ठंड बढ़ने के कोई संकेत नहीं हैं.

इन सबके बीच मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने 17 दिसंबर से गुजरात के कुछ जिलों में मावठा की चेतावनी दी है. दिसंबर में गुजरात में मावठा का एक और प्रहार होने की प्रबल संभावना व्यक्त की है. भविष्यवक्ता अंबालाल पटेल ने 17 से 24 दिसंबर के बीच वातावरण में बदलाव के साथ मावठा के संकेत दिए हैं.

अंबालाल पटेल की भविष्यवाणी के मुताबिक,18 से 24 दिसंबर के बीच एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आएगा और इस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनेगा, जिसके प्रभाव से गुजरात में वातावरण में बदलाव आएगा और इसके कारण मावठा की संभावना है.

खेती की इस फसल के नुकसान का डर

अंबालाल पटेल के आकलन के मुताबिक इस नमी के प्रभाव और अरब सागर में हल्की नमी के कारण मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती परिसंचरण बनेगा. इसके कारण दिसंबर के मध्य में गुजरात में मावठा की संभावना है. अंबालाल पटेल ने किसानों को भी चेतावनी दी है कि, इस मावठा के कारण खासकर गेहूं, अरहर, जीरे की फसल को नुकसान हो सकता है.

अगले चार दिन बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि

मौसम विभाग ने राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ठंड में कमी होने की संभावना व्यक्त की है. मौसम विभाग ने अगले चार दिन बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने से ठंड में कमी होने की संभावना व्यक्त की है. वर्तमान में हवा की दिशा पूर्व की ओर होने से सामान्य ठंड का अनुभव हो रहा है. आज राज्य में सबसे कम तापमान नलिया में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया तो अहमदाबाद का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया है.