Gujarat: मोरबी में अवैध मस्जिद गिराने के बाद जिले में कड़ी सुरक्षा, पुलिस एसपी बोले- अफवाहों से रहें दूर
Morbi Mosque Demolition: मोरबी में अवैध मस्जिद हटाए जाने के बाद पुलिस ने जिले में कड़ी सुरक्षा रखी है. एसपी ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और किसी भी समस्या पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने की अपील की.
गुजरात के मोरबी में अवैध मस्जिद के एक ढांचे को गिराए जाने के बाद माहौल को शांत बनाए रखने के लिए पुलिस ने जिलेभर में सुरक्षा कड़ी कर दी है. प्रशासन और पुलिस पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव फैलने न पाए.
अवैध मस्जिद हटाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया. जगह-जगह पुलिस टीमें गश्त कर रही हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को समय रहते संभाला जा सके. एसपी ऑफिस से लेकर थानों तक सभी अधिकारी लगातार फील्ड में एक्टिव हैं.
स्थानीय लोगों को यह भी आश्वासन दिया गया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को सख्ती से रोका जाएगा.
एसपी मुकेश कुमार की अपील 'अफवाहों से दूर रहें'
इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक (SP) मुकेश कुमार ने शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने साफ कहा कि जिले के नागरिक किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.
एसपी ने कहा, “मैं मोरबी जिले के सभी निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें. पुलिस हर परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है. यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आप पुलिस कंट्रोल रूम, एसपी, डीवाईएसपी या स्थानीय पीआई से सीधे संपर्क कर सकते हैं.”
स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है. यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी या भड़काऊ मैसेज फैलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अफसरों के अनुसार, फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और कहीं से किसी तनाव की खबर नहीं है. अधिकारी लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं ताकि उन्हें भरोसा दिलाया जा सके कि जिले में शांति और व्यवस्था बनी हुई है.
फिलहाल मोरबी में स्थिति शांत बताई जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जिले में रहने वाले सभी लोग निश्चिंत रहें, पूरा तंत्र उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL