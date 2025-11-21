हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरात24 साल की उम्र में कीं 15 शादी! हर बार दूल्हे को छोड़कर भागी, अब तक 52 लाख रुपये चुरा चुकी है चांदनी

Gujarat News: गुजरात में शादी कर युवकों से लाखों रुपये ठगने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा हुआ है. 24 साल की चांदनी ने अब तक 15 शादियां कीं और करीब 52 लाख रुपये व गहने लेकर फरार होती रही.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात के अलग-अलग जिलों में युवकों से शादी कर पैसे ठगने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग को मेहसाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पुलिस भी चौंक गई. गैंग की जिस लड़की चांदनी को पकड़ा गया है, उसने सिर्फ 24 साल की उम्र में 15 शादियां की हैं. इन सभी लोगों से नकद और गहनों मिलाकर 52 लाख रुपये ठगे गए. मेहसाणा पुलिस ने चांदनी के साथ एक और लड़की को पकड़ा है, जिसने भी चार शादियां की हैं.

शादी के लिए वधू तलाश रहे युवकों को यह गैंग पहले ढूंढती थी, फिर तय रकम लेकर लड़की की शादी करवाई जाती थी. शादी के कुछ ही दिनों में लड़की वहां से फरार हो जाती. जब युवक मामले में फोन करके पैसे वापस मांगते, तो उन्हें दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती.

एक युवक की शिकायत ने खोला पूरा रैकेट

इस गैंग का शिकार बन चुके युवकों में बहुचराजी के आदिवाडा गांव का एक युवक भी शामिल है. उसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया. आदिवाडा के महेश (बदला हुआ नाम) की 12 अगस्त 2024 को अहमदाबाद की चांदनी रमेशभाई राठौड़ से शादी हुई थी. शादी से पहले और शादी के दौरान आरोपियों ने शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपये, सोने-चांदी के गहने, कपड़े और मोबाइल फोन ले लिए थे.

शादी के सिर्फ चार दिन बाद चांदनी के कथित जीजा, राजू भाई ठक्कर, आदिवाडा गांव पहुंचे और चांदनी के पिता के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे साथ ले गए. बाद में चांदनी वापस नहीं आई और उसका मोबाइल भी बंद मिला, जिससे युवक को शक हुआ. जांच करने पर पता चला कि चांदनी राठौड़ और राजू भाई ठक्कर (जिसने जीजा की फर्जी पहचान बताई थी) असल में दलाल थे.

चांदनी की मां सविताबेन और एक अन्य आरोपी रश्मिका भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे. इन चारों ने मिलकर शिकायतकर्ता को ठगा था.
जब शिकायतकर्ता तलाक के लिए दलाल राजू भाई से मिला, तो उसे अहमदाबाद के नारोदा बुलाया गया. वहां इन चारों आरोपियों ने उसे बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और डराकर उससे अतिरिक्त 50 हजार रुपये भी ले लिए. कुल मिलाकर शिकायतकर्ता के साथ 5 लाख 57 हजार रुपये की ठगी हुई.

52 लाख की ठगी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल

पुलिस की गहराई से जांच में खुलासा हुआ कि यह गैंग सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं थी. यह पूरा गिरोह गुजरात के अलग-अलग जिलों में शादी करने के इच्छुक लोगों को निशाना बनाता था. वे फर्जी नाम से आधार कार्ड और एलसी बनाते, नकली नाम और रिश्ते दिखाकर लोगों को ठगते थे. एक जगह शादी छिपाकर दूसरी जगह शादी कर बड़ी ठगी करते थे.

अन्य जिलों में भी ठगी की है बता दें, महिला साबरकांठा के हिम्मतनगर तालुका के काकरोल गांव के युवक से शादी कर 2.90 लाख और मोरबी के युवक से 1.80 लाख रुपये लेकर फरार हुई थी. मेहसाणा SP हिमांशु सोलंकी ने बताया कि आरोपी चांदनी ने कुल 15 शादियां की हैं. हर जगह से अलग-अलग रकम ली और फिर फरार हो गई. हर शादी के दौरान गैंग ने नकली आधारकार्ड-एलसी का इस्तेमाल किया. फर्जी दस्तावेजों के उपयोग की धाराएं भी जोड़ी गई हैं.

कुल मिलाकर गैंग ने लगभग 52 लाख रुपये और कई गहने ठगे हैं. चारों आरोपी फिलहाल पांच दिन की रिमांड पर हैं. इन्होंने वाव, थराद, साबरकांठा, पाटन, अहमदाबाद, राजकोट, अहमदाबाद शहर, गिर-सोमनाथ, खेड़ा, मेहसाणा, मोरबी और गांधीनगर सहित कई जिलों में शादियां की थीं.

Published at : 21 Nov 2025 03:18 PM (IST)
GUJARAT NEWS Gujarat Bride Scam Looteri Dulhan Case
