प्रयागराज में दसवीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने टीचर और प्रिंसिपल पर लगाया आरोप

प्रयागराज में 10वीं के छात्र की स्कूल परिसर में संदिग्ध हालातों में मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है. परिजनों ने छात्र को करंट लगाकर मारने से आरोप लगाया है. वहीं स्कूल प्रशासन का कहना खेलते समय ही छात्र की तबीयत बिगड़ गई थी. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं ताकि मौत की सही वजह पता लगाई जा सके.

ये मामला प्रयागराज के धूमनगंज स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल का है. इस स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र शिवम् यादव गुरुवार को स्कूल आया था. उसने स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने की बात बताई थी. दोपहर को उन्हें शिवम् की तबीयत बिगडने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजन दौड़े-दौड़े अस्पताल पहुंचे.

करंट लगने से दसवीं के छात्र की मौत

स्कूल में खेलते समय करंट लगने से छात्र शिवम की मौत बताई जा रही है, लेकिन परिजनों में स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रशासन घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है. छात्र को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई.

शिवम यादव परिवार को इकलौता बेटा था. शिवम के पिता किसान अमर सिंह यादव ने कहा कि स्कूल प्रशासन परिवार को जानकारी दिए बिना ही उसे अस्पताल ले गए. लेकिन, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे एसआरएल अस्पताल में रेफर कर दिया. जहां डॉक्टरों ने उस मृत घोषित कर दिया.

परिजनों का स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप

शिवम् की स्कूल में तबीयत बिगड़ी या करंट लगने की वजह से उसकी मौत हुई, इसे लेकर कई तरह के क़यास लगाए जा रहे हैं. परिजनों का कहना है कि उनके बेटे के हाथ और पैर पर करंट लगने के निशान थे. जबकि स्कूल प्रशासन खेलते से समय अचानक तबीयत बिगड़ने की बात कह रहा है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुक्रवार को छात्र का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद मौत की सही वजहों का पता लग सकेगा. पुलिस इसे मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं.

इनपुट- सौरभ मिश्रा

अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के निमंत्रण पत्र की पहली झलक आई सामने, जानें क्या है खास



