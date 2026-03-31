अहमदाबाद नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस ने जारी की 'चार्जशीट', BJP पर लगाए ये आरोप

गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम चुनाव (AMC) होने वाले हैं. इन चुनाव से पहले कांग्रेस ने सोमवार, 30 मार्च को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ एक 'चार्जशीट' जारी की है, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, खराब नागरिक अवसंरचना और जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाया गया है. गुजरात में एएमसी और कई अन्य नागरिक एवं स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा अगले महीने होने की उम्मीद है.

'बीजेपी बुरी तरह विफल'- कांग्रेस का दावा

कांग्रेस नेताओं ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी नगर निकाय में 20 से अधिक वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में 'बुरी तरह विफल' रही है.

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शैलेश परमार ने यह 'चार्जशीट' जारी की है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का शासन मॉडल 'कमीशन, कट और स्कैम (घोटाले)' पर आधारित है.

कांग्रेस नेता शैलेश परमार का हमला

शहर की दानिलिमदा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले परमार ने कहा, 'बीजेपी की ट्रिपल-इंजन सरकार है, लेकिन यह ‘कमीशन, कट और स्कैम (घोटाले)’ पर चलती है. अहमदाबाद के निवासी व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. शहर की सड़कें हर मानसून में जलमग्न हो जाती हैं, जलमल की समस्या बनी हुई है और अनियोजित निर्माण ने यातायात जाम को और भी बदतर बना दिया है.'