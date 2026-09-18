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अहमदाबाद में भारी बारिश से हाहाकार, कई इलाकों में जलभराव; सड़कों पर फंसे वाहन

अहमदाबाद में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे और कर्मचारी फंस गए. कई जगहों पर पानी भर गया. कल रात अच्छी बारिश होने के बाद, आज फिर बारिश जारी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 18 Sep 2026 08:44 AM (IST)
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गुजरात में मौसम के तेवरों से जनजीवन अब पूरी तरह प्रभावित है. अहमदाबाद में काले बादलों के बीच गरज और बिजली के साथ भारी बारिश हुई, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे और कर्मचारी फंस गए. कई जगहों पर पानी भर गया. कल रात अच्छी बारिश होने के बाद, आज सुबह से ही अहमदाबाद में भारी बारिश हो रही है.

अहमदाबाद में अभी, बोपल, शिलज, पकवान, मानसी सर्कल, शेला, घुमा समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है. जिसमें, जमालपुर, काकरिया, मेमनगर, अस्तोडिया, पालडी, आश्रम रोड, जोधपुर, वस्त्रपुर और दूसरे इलाकों में भारी बारिश हुई. वहीं, सरखेज, मकरबा, नारोल, वटवा जैसे इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है.

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गुरूवार रात से जारी है बारिश 

यहां बता दें कि अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में कल रात भी भारी बारिश हुई थी और आज सुबह बारिश होने से जनजीवन प्रभावित है. मूसलाधार बारिश के चलते वाहन यहां-वहां फंस गए हैं. कई जगह जलभराव की स्थिति खतरनाक स्तर पर है. प्रशासन ने लोगों को चेतावनी जारी की है कि घर से आवश्यक काम होने पर ही निकलें. क्योंकि जगह-जगह जाम लगने से वाहनों की कतारें भी लग चुकी हैं. हालांकि इस बीच कहीं अप्रिय घटना होने की जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी 

मौसम विभाग के मुताबिक अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, इसलिए लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. उधर लगातार बारिश होने से नगर निगम और प्रशासन की टीमें जल निकासी नहीं कर पा रहीं हैं. प्रशासन का दावा है कि टीमें लगातार काम कर रहीं हैं फिर भी कई इलाकों में कल से ही जलभराव है. लोग घरों में फंसे हैं. अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना बतायी जा रही है. इसलिए जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 08:44 AM (IST)
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