गुजरात में अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भारतीय सेना के चार माइक्रोलाइट विमानों की सफल लैंडिंग और टेकऑफ ने हाईवे के इस्तेमाल की नई संभावनाएं सामने रखी हैं. भारतीय सेना की 'टीम माउंटेन ईगल्स' ने विंग्स ऑफ वेलोर एंड यूनिटी एक्सपीडिशन के तहत यह कारनामा किया. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की.

यह अनोखा अभ्यास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और भारतीय सेना के बीच बेहतरीन तालमेल का उदाहरण बना. चारों माइक्रोलाइट विमान गुजरात में अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-754A) के किलोमीटर 946 से 949 के बीच उतरे और फिर वहीं से उड़ान भरी. इस तरह हाईवे के एक हिस्से का इस्तेमाल विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ के लिए सफलतापूर्वक किया गया.

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'सेना की रणनीतिक जरूरतों में भी काम आएंगे हाईवे'

गडकरी ने इस उपलब्धि को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और NHAI की उस कोशिश से जोड़ा, जिसके तहत ऐसे हाईवे तैयार किए जा रहे हैं जो केवल सड़क यातायात तक सीमित न रहें. उनके अनुसार, मजबूत हाईवे नेटवर्क देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को गति देने के साथ सेना की रणनीतिक और परिचालन संबंधी जरूरतों में भी मददगार हो सकता है.

'एयरो-एडवेंचर और पर्यटन के लिए भी खुलेंगे रास्ते'

इस अभ्यास ने राष्ट्रीय राजमार्गों के दूसरे संभावित इस्तेमाल की ओर भी ध्यान खींचा है. गडकरी ने कहा कि उचित सुरक्षा इंतजाम और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ जहां संभव हो, वहां हाईवे का उपयोग एयरो-एडवेंचर, पर्यटन और इस तरह की अन्य गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है.

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय सेना की टीम माउंटेन ईगल्स, NHAI और इस अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ऐसा मजबूत और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सामान्य आवागमन के अलावा देश की रणनीतिक जरूरतों और आपातकालीन परिस्थितियों में भी काम आ सके.

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