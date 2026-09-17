जन्मदिन पर PM मोदी के स्कूल के दोस्त दौलत खान बोले, 'बचपन से ही वो...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज (17 सितंबर) 76वां जन्मदिन है. इस बीच पीएम मोदी के बचपन के दोस्त दौलत खान पठान ने अपने पुराने दिनों को याद किया है. उन्होंने कहा कि मोदी समुदाय का इलाका और हमारा पठान मोहल्ला बिल्कुल पास-पास थे. हम साथ में ही पढ़ते और खेलते थे. मोदी जी बचपन से ही एक्टिव थे. उन्होंने ये भी कहा कि मोहल्ले में साथ रहते हुए कभी लड़ाई झगड़़े की नौबत नहीं आई.

'हमें बाजार जाना हो तो PM मोदी के घर के सामने से गुजरते थे'

पीएम मोदी के बचपन के दोस्त दौलत खान पठान ने मेहसाणा में मीडिया से बातचीत में कहा, "आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और वे हमारे प्रधानमंत्री हैं. पीएम मोदी का गृहनगर भी वडनगर ही है. वडनगर में पीएम मोदी का एक पुराना घर था जहाँ उनका परिवार रहता था. मोदी समुदाय का इलाका और हमारा पठान मोहल्ला बिल्कुल पास-पास थे. हम साथ में ही रहते थे. चाहे हमें बाज़ार जाना हो, ST डिपो या रेलवे स्टेशन, हम पीएम मोदी के घर के सामने से ही गुज़रते थे.''

Mehsana, Gujarat: On Prime Minister Narendra Modi’s birthday, Prime Minister Narendra Modi’s childhood friend Daulat Khan Pathan says, "Today is PM Modi’s birthday, and he is our Prime Minister. PM Modi’s hometown is also Vadnagar. In Vadnagar, there used to be an old house of PM… pic.twitter.com/msCH7i9JsQ — IANS (@ians_india) September 17, 2026

'हम साथ में पढ़ते थे और परीक्षा की तैयारी भी साथ करते थे'

उन्होंने आगे कहा, ''हमने साथ पढ़ाई की. पीएम मोदी और मैंने चौथी से सातवीं क्लास तक प्रेरणा स्कूल में पढ़ाई की. सातवीं पास होने के बाद हम हाईस्कूल की पढ़ाई के लिए बीएन हाईस्कूल वडनगर में एडमिशन लिया. हम साथ में पढ़ते थे, साथ में ही ट्यूशन जाते थे, परीक्षा की तैयारी भी हम साथ में करते थे.''

हम सभी मिलजुलकर रहा करते थे- दौलत खान

दौलत खान ने बताया कि वो स्कूल में डिबेट में भी भाग लिया करते थे. कभी 12 महीने में एक बार नाटक हुआ करता था, वो उसमें भी भाग लिया करते थे. उन्होंने कहा, ''वो बचपन से ही एक्टिव थे. वो हमारे मोहल्ले में ही बड़े हुए, ऐसा मैं कहूं तो भी चलेगा. हम सभी परिवार की तरह रहते थे. कभी किसी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. सभी मिलजुलकर रहा करते थे और एक दूसरे के काम भी आया करते थे."

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