गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातजन्मदिन पर PM मोदी के स्कूल के दोस्त दौलत खान बोले, 'बचपन से ही वो...'

जन्मदिन पर PM मोदी के स्कूल के दोस्त दौलत खान बोले, 'बचपन से ही वो...'

पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके दोस्त दौलत खान ने बचपन की यादों को ताजा किया है. उन्होंने कहा कि हम साथ में पढ़ते थे, साथ में ही ट्यूशन जाते थे और परीक्षा की तैयारी भी हम साथ में करते थे.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 17 Sep 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज (17 सितंबर) 76वां जन्मदिन है. इस बीच पीएम मोदी के बचपन के दोस्त दौलत खान पठान ने अपने पुराने दिनों को याद किया है. उन्होंने कहा कि मोदी समुदाय का इलाका और हमारा पठान मोहल्ला बिल्कुल पास-पास थे. हम साथ में ही पढ़ते और खेलते थे. मोदी जी बचपन से ही एक्टिव थे. उन्होंने ये भी कहा कि मोहल्ले में साथ रहते हुए कभी लड़ाई झगड़़े की नौबत नहीं आई. 

'हमें बाजार जाना हो तो PM मोदी के घर के सामने से गुजरते थे'

पीएम मोदी के बचपन के दोस्त दौलत खान पठान ने मेहसाणा में मीडिया से बातचीत में कहा, "आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और वे हमारे प्रधानमंत्री हैं. पीएम मोदी का गृहनगर भी वडनगर ही है. वडनगर में पीएम मोदी का एक पुराना घर था जहाँ उनका परिवार रहता था. मोदी समुदाय का इलाका और हमारा पठान मोहल्ला बिल्कुल पास-पास थे. हम साथ में ही रहते थे. चाहे हमें बाज़ार जाना हो, ST डिपो या रेलवे स्टेशन, हम पीएम मोदी के घर के सामने से ही गुज़रते थे.'' 

'हम साथ में पढ़ते थे और परीक्षा की तैयारी भी साथ करते थे'

उन्होंने आगे कहा, ''हमने साथ पढ़ाई की. पीएम मोदी और मैंने चौथी से सातवीं क्लास तक प्रेरणा स्कूल में पढ़ाई की. सातवीं पास होने के बाद हम हाईस्कूल की पढ़ाई के लिए बीएन हाईस्कूल वडनगर में एडमिशन लिया. हम साथ में पढ़ते थे, साथ में ही ट्यूशन जाते थे, परीक्षा की तैयारी भी हम साथ में करते थे.'' 

हम सभी मिलजुलकर रहा करते थे- दौलत खान

दौलत खान ने बताया कि वो स्कूल में डिबेट में भी भाग लिया करते थे. कभी 12 महीने में एक बार नाटक हुआ करता था, वो उसमें भी भाग लिया करते थे. उन्होंने कहा, ''वो बचपन से ही एक्टिव थे. वो हमारे मोहल्ले में ही बड़े हुए, ऐसा मैं कहूं तो भी चलेगा. हम सभी परिवार की तरह रहते थे. कभी किसी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. सभी मिलजुलकर रहा करते थे और एक दूसरे के काम भी आया करते थे."

गुजरात महिला कांग्रेस चीफ के बेटे को ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में किया अरेस्ट

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
PM Modi GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
उमरेठ: कर्ज में डूबे बेटे ने लोहे की रॉड से की पिता की हत्या, भाई भी घायल
उमरेठ: कर्ज में डूबे बेटे ने लोहे की रॉड से की पिता की हत्या, भाई भी घायल
गुजरात
गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में जलभराव से रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी
गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में जलभराव से रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी
गुजरात
गुजरात महिला कांग्रेस चीफ के बेटे को ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में किया अरेस्ट
गुजरात महिला कांग्रेस चीफ के बेटे को ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में किया अरेस्ट
गुजरात
गुजरात में बारिश का कहर, तालाब बनी सड़कें; 7 जिलों में रेड अलर्ट
गुजरात में बारिश का कहर, तालाब बनी सड़कें; 7 जिलों में रेड अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: 😯Maira के सिर चढ़ा प्यार का भूत! Armaan-Abhira की समझाइश को किया दरकिनार! #sbs
Bollywood News: रणबीर कपूर का प्रसाद ठुकराने का वायरल सच, 'रामायण' के कड़े अनुशासन के कारण ट्रोल हुए अभिनेता (17.09.26)
Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI FIR, Murder-Gangrape के आरोपों से फिर उठा बड़ा सवाल
Bigg Boss 20 Episode 9: Uditi Singh-Aasif Khan Clash, Scout OP-Rohed Nominated, Aamrapali-Love Fight
Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: आदित्य ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे बोले, 'मेरा भी नाम...'
दिशा सालियान केस: आदित्य ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे बोले, 'मेरा भी नाम...'
बॉलीवुड
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
स्पोर्ट्स
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
ट्रेंडिंग
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
एग्रीकल्चर
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget