कांची कामकोटि पीठ के पीठाधिपति जगद्गुरु पूज्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामीजी ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्रीजी के मार्गदर्शन में वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है, उसी प्रकार वडनगर स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर को भी ‘गुजरात की काशी’ अर्थात ‘गुजरात के वाराणसी’ के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए.

स्वामीजी ने कहा कि हाटकेश्वर महादेव मंदिर, वडनगर को गुजरात की काशी के रूप में विकसित करने के लिए धार्मिक संस्थाओं को विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ कर धार्मिक ऊर्जा का संचार करना चाहिए. इस पवित्र स्थल को एक विशेष योजना के माध्यम से समृद्ध एवं विकसित करने के विषय में मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेलजी के वडनगर विश्व शांति यज्ञ में पधारने के दौरान उनसे संवाद भी किया गया है.

स्वामीजी ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि जनता, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और श्रद्धालुजन सभी मिलकर इस क्षेत्र में हो रही भौतिक प्रगति के साथ-साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रगति भी सुनिश्चित करें. इसके लिए हाटकेश्वर क्षेत्र का विस्तार, मंदिर का जीर्णोद्धार तथा विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से इस पवित्र स्थल का समग्र विकास किया जाना चाहिए.