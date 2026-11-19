मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जमीन पर बैठकर, पलाश के पत्तल-दोनों में परोसे गए आदिवासी भोजन के जायके का आनंद उठाया
जनजातीय बहुल क्षेत्र गरबाड़ा के तीन दिवसीय दौरे की पहली रात्रि को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आदिवासी भजन मंडली के भजन-कीर्तन श्रवण का भी आनंद लिया.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आदिवासी क्षेत्र गरबाड़ा के अपने तीन दिवसीय दौरे की पहली रात धानपुर तहसील के भिंडोल गांव में बिताई. मुख्यमंत्री ने आदिवासी तड़वी परिवार के घर पर रात्रि भोज किया. भूपेंद्र पटेल ने परिवारजनों के साथ जमीन पर बैठकर पलाश पत्तों से बने दोनों और पत्तलों में परोसे गए पारंपरिक आदिवासी भोजन के जायके का आनंद लिया.
सहज और सरल जननेता भूपेंद्र पटेल की अनूठी संवेदनशीलता
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गरबाड़ा तहसील के भिंडोल गांव में रात्रि विश्राम किया. इससे पूर्व उन्होंने ग्रामजनों के साथ खाट बैठक की और ग्रामीण नागरिकों की समस्याएं और बातें सुनीं. इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के साथ सहज संवाद किया और ग्रामीण जनजीवन की जानकारी भी ली.
जनजातीय बहुल क्षेत्र गरबाड़ा के तीन दिवसीय दौरे की पहली रात्रि को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आदिवासी भजन मंडली के भजन-कीर्तन श्रवण का भी आनंद लिया.