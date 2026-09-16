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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातउमरेठ: कर्ज में डूबे बेटे ने लोहे की रॉड से की पिता की हत्या, भाई भी घायल

उमरेठ: कर्ज में डूबे बेटे ने लोहे की रॉड से की पिता की हत्या, भाई भी घायल

गुजरात के उमरेठ के वार्ड नंबर 1-2 (हेटी) में कर्ज और पैसों की तंगी से जूझ रहे एक बेटे ने लोहे की रॉड से पहले पिता की निर्मम हत्या की, उसके बाद अपने सगे भाई पर भी जानलेवा हमला किया.

Written By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा |  Updated at : 16 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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गुजरात के उमरेठ के वार्ड नंबर 1-2 (हेटी) में बीती रात पैसों के विवाद को लेकर एक दर्दनाक खूनी खेल सामने आया है. कर्ज और पैसों की तंगी से जूझ रहे एक कलयुगी बेटे ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी. बीच-बचाव करने पहुंचे अपने सगे भाई पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया है.

पिता का खून से लथपथ मिला शव, दूसरा बेटा भी घायल

मिली जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना सुबह लगभग 4:00 बजे डायल 100 के माध्यम से उमरेठ थाना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां पिता गणेश पवार का खून से लथपथ शव पड़ा मिला. वहीं उनका दूसरा बेटा चंदू पवार हमले में बुरी तरह घायल अवस्था में मिला. पुलिस ने तत्काल घायल चंदू पवार को उपचार के लिए छिंदवाड़ा जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

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कर्ज और जमीन बेचने की जिद बनी विवाद की वजह

उमरेठ थाना प्रभारी विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का मुख्य कारण पारिवारिक विवाद और पैसों की मांग सामने आई है. आरोपी अरुण पवार भारी कर्ज में डूबा हुआ था और लगातार अपने पिता गणेश पवार पर अपने हिस्से की जमीन बेचकर पैसे देने का दबाव बना रहा था.

मृतक गणेश पवार पहले भी आरोपी बेटे का लगभग 12 से 15 लाख रुपये का कर्ज चुका चुके थे. बीती रात भी इसी बात को लेकर घर में तीखी बहस हुई. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी अरुण पवार ने आपा खो दिया और लोहे की रॉड से पिता के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जब भाई चंदू ने उसे रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने उस पर भी जानलेवा वार कर दिया.

घटना के बाद से ही आरोपी अरुण पवार फरार है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की विशेष टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.

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Published at : 16 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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