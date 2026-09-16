उमरेठ: कर्ज में डूबे बेटे ने लोहे की रॉड से की पिता की हत्या, भाई भी घायल

गुजरात के उमरेठ के वार्ड नंबर 1-2 (हेटी) में बीती रात पैसों के विवाद को लेकर एक दर्दनाक खूनी खेल सामने आया है. कर्ज और पैसों की तंगी से जूझ रहे एक कलयुगी बेटे ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी. बीच-बचाव करने पहुंचे अपने सगे भाई पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया है.

पिता का खून से लथपथ मिला शव, दूसरा बेटा भी घायल

मिली जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना सुबह लगभग 4:00 बजे डायल 100 के माध्यम से उमरेठ थाना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां पिता गणेश पवार का खून से लथपथ शव पड़ा मिला. वहीं उनका दूसरा बेटा चंदू पवार हमले में बुरी तरह घायल अवस्था में मिला. पुलिस ने तत्काल घायल चंदू पवार को उपचार के लिए छिंदवाड़ा जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में जलभराव से रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी

कर्ज और जमीन बेचने की जिद बनी विवाद की वजह

उमरेठ थाना प्रभारी विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का मुख्य कारण पारिवारिक विवाद और पैसों की मांग सामने आई है. आरोपी अरुण पवार भारी कर्ज में डूबा हुआ था और लगातार अपने पिता गणेश पवार पर अपने हिस्से की जमीन बेचकर पैसे देने का दबाव बना रहा था.

मृतक गणेश पवार पहले भी आरोपी बेटे का लगभग 12 से 15 लाख रुपये का कर्ज चुका चुके थे. बीती रात भी इसी बात को लेकर घर में तीखी बहस हुई. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी अरुण पवार ने आपा खो दिया और लोहे की रॉड से पिता के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जब भाई चंदू ने उसे रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने उस पर भी जानलेवा वार कर दिया.

घटना के बाद से ही आरोपी अरुण पवार फरार है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की विशेष टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.

गुजरात महिला कांग्रेस चीफ के बेटे को ATS ने फर्जी पासपोर्ट मामले में किया अरेस्ट