गुजरात के कच्छ जिले में शनिवार (21 नवंबर) रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल हैं. इनमें तीन महीने की एक बच्ची भी थी. सभी मृतक उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के रहने वाले थे और भुज में तैनात सेना के जवानों के परिवारों से जुड़े थे.

पुलिस के मुताबिक, हादसा शनिवार रात करीब 10 बजे हुआ. परिवार के सदस्य कच्छ का रण घूमने के बाद कार से भुज लौट रहे थे. इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

यूसुफ पठान पर मेहरबान गुजरात सरकार! 500 वर्ग मीटर जमीन दी मुफ्त, कांग्रेस ने उठाए सवाल

हादसे के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकालने में बचाव दल को कई घंटे लग गए. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान सौरभ सिंह नेगी (30), उनकी पत्नी सविता (30) और तीन महीने की बेटी शिविका के रूप में हुई है. इसके अलावा राजेश सिंह रावत (35), उनकी सात वर्षीय बेटी रक्षिता, रिंकी गोसाईं (30) और उनकी चार वर्षीय बेटी वामिका की भी मौत हुई है.

जूनागढ़ में कार में आग लगने से तीन की मौत

वहीं जूनागढ़ में भी रविवार (22 नवंबर) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. केशोद पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक एमडी चौधरी के मुताबिक, सुबह करीब पांच बजे केशोद-बालागाम रोड पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पड़े पत्थर से टकरा गई. टक्कर के बाद कार में आग लग गई.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जमीन पर बैठकर, पलाश के पत्तल-दोनों में परोसे गए आदिवासी भोजन के जायके का आनंद उठाया

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार में कुल चार लोग सवार थे. इनमें से तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि तीनों मृतकों की पहचान कर ली गई है. शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है.