30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला

30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला

Delhi News: जेएलएन स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान आवारा कुत्तों ने जापान और केन्या के कोचों पर हमला कर दिया. आयोजकों ने कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जिम्मेदार बताया.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 04 Oct 2025 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (WPAC) जारी है. इस बीच खेल के स्टेडियम से आवारा कुत्ते के हमले का मामला सामने आया है. 3 अक्टूबर की सुबह खेल के प्रैक्टिस के दौरान दो विदेशी कोचों और एक सिक्योरिटी गार्ड पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया.

जापानी फेंसिंग कोच मेइको ओकुमात्सु और केन्या के स्प्रिंट्स कोच डेनिस मारागिया म्वांजो को वार्मअप ट्रैक पर कुत्तों ने काट लिया, जबकि एक गार्ड पर भी हमला हुआ. यह घटनाएं मात्र 30 मिनट के भीतर हुईं, जिससे खिलाड़ियों और आयोजकों के बीच सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है.

कैसे हुआ हमला?

सुबह करीब 9:18 बजे जापान की कोच ओकुमात्सु अपने खिलाड़ी के अभ्यास की निगरानी कर रही थीं, तभी उन्हें बाएं पैर के पिंडली पर कुत्ते ने काट लिया. उनके जख्म गहरे थे, जिनका तुरंत उपचार किया गया और बाद में सफदरजंग अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन, इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन और टिटनेस दिया गया. मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि जख्मों पर टांके लगाने पड़े. 

दूसरी घटना 9:42 बजे हुई जब म्वांजो अपने खिलाड़ी की 200 मीटर वार्मअप में मदद कर रहे थे. उनके दाहिने पैर में कुत्ते ने काट लिया. उन्हें भी एंटी-रेबीज प्रोटोकॉल के तहत इलाज मिला. सिक्योरिटी गार्ड पर भी इसी दौरान हमला हुआ.

लगातार हो रहे हमले और खुलासा

आयोजन समिति के सूत्रों ने बताया कि यह इस चैंपियनशिप के दौरान पांचवां कुत्ते का हमला था. पहले भी गार्ड, वॉलंटियर्स और स्टेडियम अधिकारियों पर कुत्ते हमला कर चुके थे, लेकिन मामले को दबा दिया गया. इस बार विदेशी कोचों के शामिल होने से घटनाएं सार्वजनिक हुईं. समिति की व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखा गया-“30 मिनट में तीन डॉग बाइट. जापान, केन्या और सिक्योरिटी गार्ड. कृपया कुत्तों को बाहर निकाला जाए. अब स्थिति बेहद चिंताजनक है.”

आयोजकों की सफाई और बढ़ती चिंता

WPAC की आयोजन समिति ने बयान जारी कर कहा कि इस समस्या की जड़ उन लोगों में है जो स्टेडियम के पास आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं. समिति ने बताया कि 21 अगस्त 2025 को एमसीडी को पत्र लिखकर कुत्तों को हटाने का अनुरोध किया गया था और चैंपियनशिप शुरू होने से पहले परिसर को खाली भी कराया गया. बावजूद इसके, लोगों द्वारा लगातार कुत्तों को खिलाने से वे फिर लौट आए. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, अब स्टेडियम और आसपास के इलाकों को दोबारा सैनिटाइज किया गया है और सुरक्षा बढ़ाई गई है. 

हाल ही में आवारा कुत्तों का मामला चर्चा में है और अब ऐसे हमले एक बार फिर इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में देशभर में 37.17 लाख डॉग बाइट केस दर्ज हुए, यानी हर दिन औसतन 10,000 मामले. वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में भारत में रेबीज से 305 लोगों की मौत हुई थी.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 04 Oct 2025 07:07 AM (IST)
Stray Dog DELHI NEWS
