हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस ने किया पटाखा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश, अवैध जखीरे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने किया पटाखा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश, अवैध जखीरे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित पटाखे बैन हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले में और भी बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार कर सकती है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Oct 2025 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहार के सीजन से पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अवैध पटाखा सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई में 914 डिब्बे प्रतिबंधित पटाखों के जब्त किए हैं और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भगवती प्रसाद, उसका बेटा तरुण सिंगल और राजीव गोयल के रूप में हुई है.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंटर स्टेट सेल को 1 अक्टूबर को सूचना मिली कि मंडोली इलाके में अवैध पटाखों की सप्लाई की जा रही है. इस पर पुलिस टीम ने मंडोली स्थित बैंक कॉलोनी रोड पर देर रात छापेमारी की. रात करीब ग्यारह बजे पुलिस ने एक स्कूटी को रोका और उस पर सवार भगवती प्रसाद व उसके बेटे तरुण को अरेस्ट कर लिया.

दुकान और गोदाम से भारी खेप बरामद

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि नंद नगरी फाटक के पास उनकी एक दुकान है. वहां छापा मारने पर 71 डिब्बे प्रतिबंधित पटाखों के बरामद हुए. आगे की जांच में दोनों ने बताया कि पटाखों की बड़ी खेप उन्हें राजीव गोयल से मिलती है. इसके बाद पुलिस ने गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर मांडोली रोड स्थित एक गोदाम से 818 डिब्बे प्रतिबंधित पटाखों के बरामद किए गए.

मेरठ से खरीदे गए थे पटाखे

राजीव गोयल ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने ये पटाखे मेरठ से खरीदे थे और दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई कर रहा था. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 223(B) और 288 बीएनएस और 9(B) विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी 

दिल्ली पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है. वहीं दिल्ली पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से अवैध पटाखों के सप्लाई चैन के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित पटाखे बैन हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले में और भी बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार कर सकती है.

और पढ़ें
Published at : 03 Oct 2025 09:53 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
राजस्थान
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बीच जानें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, टीम इंडिया कौन से नंबर पर
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बीच जानें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, टीम इंडिया कौन से नंबर पर
ओटीटी
ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रही हैं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+,अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा
ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रहीं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+, अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
राजस्थान
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बीच जानें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, टीम इंडिया कौन से नंबर पर
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के बीच जानें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, टीम इंडिया कौन से नंबर पर
ओटीटी
ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रही हैं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+,अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा
ये 5 दमदार सीरीज OTT पर हो रहीं स्ट्रीम, IMDb रेटिंग 9+, अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा
इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
हिमाचल प्रदेश
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
नौकरी
हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
जनरल नॉलेज
The Rice Bowl of India: बंगाल के इस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा', 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम
बंगाल के इस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा', 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget