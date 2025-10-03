दिल्ली पुलिस ने किया पटाखा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश, अवैध जखीरे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

त्योहार के सीजन से पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अवैध पटाखा सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई में 914 डिब्बे प्रतिबंधित पटाखों के जब्त किए हैं और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भगवती प्रसाद, उसका बेटा तरुण सिंगल और राजीव गोयल के रूप में हुई है.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंटर स्टेट सेल को 1 अक्टूबर को सूचना मिली कि मंडोली इलाके में अवैध पटाखों की सप्लाई की जा रही है. इस पर पुलिस टीम ने मंडोली स्थित बैंक कॉलोनी रोड पर देर रात छापेमारी की. रात करीब ग्यारह बजे पुलिस ने एक स्कूटी को रोका और उस पर सवार भगवती प्रसाद व उसके बेटे तरुण को अरेस्ट कर लिया.

दुकान और गोदाम से भारी खेप बरामद

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि नंद नगरी फाटक के पास उनकी एक दुकान है. वहां छापा मारने पर 71 डिब्बे प्रतिबंधित पटाखों के बरामद हुए. आगे की जांच में दोनों ने बताया कि पटाखों की बड़ी खेप उन्हें राजीव गोयल से मिलती है. इसके बाद पुलिस ने गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर मांडोली रोड स्थित एक गोदाम से 818 डिब्बे प्रतिबंधित पटाखों के बरामद किए गए.

मेरठ से खरीदे गए थे पटाखे

राजीव गोयल ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने ये पटाखे मेरठ से खरीदे थे और दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई कर रहा था. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 223(B) और 288 बीएनएस और 9(B) विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी

दिल्ली पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है. वहीं दिल्ली पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से अवैध पटाखों के सप्लाई चैन के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित पटाखे बैन हैं. ऐसे में दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले में और भी बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार कर सकती है.