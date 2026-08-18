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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRSatyendar Jain Arrested: AAP नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई

Satyendar Jain Arrested: AAP नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई

Satyendar Jain Arrest: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 18 Aug 2026 09:09 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने गिरफ्तार कर लिया. दिल्ली जल बोर्ड के STP टेंडर में घोटाले के आरोप में पूर्व मंत्री सहित 6 लोगों को मंगलवार (18 अगस्त) को गिरफ्तार किया है. एसीबी ने पूर्व CEO दिल्ली जल बोर्ड उदित प्रकाश राय (IAS), पूर्व कॉन्ट्रैक्टुअल कंसल्टेंट, दिल्ली जल बोर्ड अंकित श्रीवास्तव, प्रोप्राइटर M/s AN एंटरप्राइजेज नागेंद्र यादव, ओनर M/s यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड  राजा कुमार कुर्रा और प्रोप्राइटर M/s सृजनहार पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया. 11 मई 2024 को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और IPC की धाराओं में दर्ज किया गया था.

AAP ने बीजेपी पर साधा निशाना

आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि अब और कितने सबूत चाहिए कि बीजेपी को AAP से डर लगता है. जिस जल बोर्ड टेंडर का हवाला दे रहे हैं उस वक्त सत्येंद्र जेल में थे. जेल से कैसे ज़िम्मेदार हो गए? असली वजह ये है कि सत्येंद्र जैन पंजाब के सह प्रभारी हैं और पंजाब में चुनाव आ रहा है.

क्या है पूरा मामला? 

शिकायत सतर्कता निदेशालय की थी. आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP के अपग्रेडेशन के टेंडर में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं, टेंडर की शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश की गई. जांच में पता चला कि टेंडर में जानबूझकर ऐसी तकनीकी शर्तें रखी गईं जिससे सिर्फ एक खास कंपनी M/s यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा मिले. प्रतिस्पर्धा को खत्म किया गया. प्रस्तावित पायलट स्टडी नहीं कराई गई, तकनीक और मीडिया से जुड़ी प्रतिबंधात्मक शर्तें डाली गईं, और ट्रीटेड पानी के जरूरी पैरामीटर हटा दिए गए.

पैसे का लेन-देन  

वित्तीय जांच में पता चला कि कमीशन और रिश्वत का पैसा M/s सृजनहार और M/s AN एंटरप्राइजेज के जरिए घुमाया गया. यूरोटेक से जुड़ी कंपनियों से नागेंद्र यादव की फर्म में मोटी रकम आई. आरोप है कि पूर्व CEO उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में AN एंटरप्राइजेज के जरिए 1.52 करोड़ रुपये की रिश्वत भेजी गई. इसी पैसे से कथित तौर पर प्रॉपर्टी खरीदी गई. 

पूछताछ के बाद सभी 6 आरोपी गिरफ्तार

ACB ने 18 अगस्त 2026 को सभी 6 आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पूरे मनी ट्रेल और अपराध से जुड़ी संपत्ति की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि इस घोटाले से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ है.

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Published at : 18 Aug 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
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