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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपालम अग्निकांड: मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देगी सरकार, घायलों को 2 लाख की आर्थिक मदद

पालम अग्निकांड: मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देगी सरकार, घायलों को 2 लाख की आर्थिक मदद

दिल्ली स्थित पालम मेट्रो के पास रिहायशी इमारत में आग सुबह करीब छह बजकर 15 मिनट पर लगी. दोपहर करीब दो बजकर 20 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 18 Mar 2026 05:51 PM (IST)
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दिल्ली स्थित पालम में हुए भीषण आग हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि मृत बच्चों के लिए 5 लाख रुपये की सहायता राशि तय की गई है. इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के साथ पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा भी जताया है.

बता दें दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार सुबह, 18 मार्च को एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग महिला और उनकी तीन पोतियों समेत एक ही परिवार के नौ सदस्यों की मौत हो गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. महिला की एक पोती की उम्र मात्र तीन साल थी.

परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल पर था

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में तीन लोग घायल हो गए जिनमें से दो लोगों ने आग से बचने के लिए इमारत से छलांग लगाई थी. यह इमारत पालम मेट्रो स्टेशन के पास राम चौक मार्केट में है. इमारत के ‘बेसमेंट’, भूतल और पहली मंजिल पर कपड़े तथा सौंदर्य प्रसाधन का शोरूम था, जबकि शोरूम के मालिक राजेंद्र कश्यप का परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहता था. 

पड़ोसियों ने बताया कि आग शुरू में पहली मंजिल पर लगी थी लेकिन तेजी से फैल गई. संभवतः दुकान में मौजूद अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ इत्र और अन्य सौंदर्य उत्पादों के कारण आग फैली. स्थानीय बाजार संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र अपनी पत्नी, पांच बेटों, एक बेटी, चार बहुओं और सात पोते-पोतियों के साथ उस इमारत में रहते थे. अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय घर में परिवार के कई सदस्य मौजूद नहीं थे. कश्यप गोवा में थे, जबकि उनका एक बेटा और उसका परिवार छुट्टी मनाने बाहर गए हुए थे.

 

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 18 Mar 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Fire News DELHI NEWS Palam News
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