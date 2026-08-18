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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल बोले- अब मोदी सरकार का अंत तय

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल बोले- अब मोदी सरकार का अंत तय

Satyendar Jain Arrested: अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येन्द्र जैन जी के साथ मज़बूती से खड़ी है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 18 Aug 2026 09:51 PM (IST)
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आप नेता सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने मंगलवार (18 अगस्त) को गिरफ्तार कर लिया. पिछली सरकार के दौरान दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने ये कार्रवाई की. आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर भड़क गए.

पिछला केस भी फर्जी था और यह केस भी फर्जी साबित होगा- केजरीवाल

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येन्द्र जैन को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है. अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी, वह सबको याद है. पिछला केस भी फर्जी था और यह केस भी फर्जी साबित होगा."

आखिर कब तक बीजेपी की तानाशाही चलती रहेगी- अरविंद केजरीवाल

इसके आगे उन्होंने कहा, "आखिर कब तक बीजेपी की ये तानाशाही चलती रहेगी? जिसे मन करता है, झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं. इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा, लेकिन जेल में बिताए उस वक्त और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है. ये चाहे जितनी तानाशाही कर लें, अब मोदी सरकार का अंत तय है. पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येन्द्र जैन जी के साथ मज़बूती से खड़ी है."

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 18 Aug 2026 09:42 PM (IST)
Tags :
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