गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU चुनाव के लिए मतदान आज, सुरक्षा के सख्त इंतजाम, कल होगी मतगणना

DUSU चुनाव के लिए मतदान आज, सुरक्षा के सख्त इंतजाम, कल होगी मतगणना

DUSU चुनाव के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं. आज शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जिसमें कुल 1,51,842 छात्र हिस्सा लेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 18 Sep 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए आज शुक्रवार (18 सितंबर) को मतदान होने है. इस मतदान में करीब डेढ़ लाख छात्र हिस्सा लेंगे और 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. मतदान की प्रक्रिया डे क्लास के लिए सुबह 8.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी.

वहीं, इवनिंग क्लास के लिए मतदान दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और शाम 7:30 बजे तक चलेगा. मतदान को देखते हुए DU प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं. इसके साथ ही कैंपस में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किये गए हैं. मतगणना शनिवार को होगी.

DUSU चुनाव से पहले बवाल! टीचर के साथ मारपीट, विरोध में उतरे मोतीलाल के शिक्षक

मैदान में 20 उम्मीदवार

DUSU चुनाव में इस बार कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से अध्यक्ष पद की रेस में 7, उपाध्यक्ष पद की रेस में 5, सचिव और सह सचिव पद के लिए 4-4 उम्मीदवार है.
अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार रेस में हैं उनमें विजय शंकर मीना (NSUI), यश डबास (AVBP), अनन्या रतूड़ी (आइसा-एसएफआई), अश्मित कुमार (निर्दलिय/अन्य), इजाज मंसूरी (निर्दलिय/अन्य), और समर्थ बेनीवाल  (निर्दलिय/अन्य) का नाम शामिल है.

शनिवार को होगी मतगणना

इस बार इन चुनावों में कुल 1,51,842 छात्र हिस्सा लेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. DUSU चुनाव में मतदान के लिए करीब 1000 EVM मशीनों का इस्तेमाल होगा, लेकिन 8-10 कॉलेजों के छात्रसंघ चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा.  इसके अलावा 83 बैलेट यूनिट और 281 प्रोसेसिंग यूनिट होंगे. मतदान के लिए 158 पोलिंग बूथ और 12 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. मतदान के बाद तुरंत मशीनों को सील कर दिया जाएगा और इसकी मतगणना शनिवार (19 सितंबर) सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी. वोटों की गिनती नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में होगी.

मतदान के लिए ID कार्ड जरूरी

DUSU चुनावों में वोट डालने के लिए छात्रों को अपना कॉलेज आईडी साथ रखना अनिवार्य होगा. हालांकि, अभी तक पहले वर्ष के छात्रों का आईडी कार्ड जारी नहीं हुआ है इसलिए DU प्रशासन ने उनके लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की व्यवस्था की है. 9 सितंबर तक दाखिला लेने वाले पहले वर्ष के छात्र सत्यापित फीस रसीद, फोटा वाला बोनाफाइड प्रमाणपत और सरकारी पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं. वहीं, दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए अपना आईडी कार्ड या सरकारी आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा.

सुरक्षा के सख्त इंतजाम

DUSU छात्रसंघ चुनावों को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. और ये अगले कुछ दिन तक जारी रहेंगे. संवेदनशील स्थानों पर निगरानी को बढ़ा दिया गया है. गुरुवार रात से ही मतदान और मतगणना के लिए  1000 से 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. स्थानीय पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस कंपनियों  की भी तैनाती की गई है जो कॉलेज परिसरों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाएंगे. इसके अलावा महिला कॉलेजों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. 

गर्भवती महिलाओं को दें ऑनलाइन लोअर बर्थ की सुविधा, HC का रेलवे को नोटिस

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
DUSU Election DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब प्रहलाद जोशी से भी नाराज CJP! कर दिया बड़ा दावा
धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब प्रहलाद जोशी से भी नाराज CJP! कर दिया बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार, बादल छाए रहेंगे; जानें मौसम का हाल
दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार, बादल छाए रहेंगे; जानें मौसम का हाल
दिल्ली NCR
दिल्ली: डेटिंग App पर दोस्ती और फिर... हनीट्रैप मामले में कपल समेत 6 अरेस्ट
दिल्ली: डेटिंग App पर दोस्ती और फिर... हनीट्रैप मामले में कपल समेत 6 अरेस्ट
दिल्ली NCR
DUSU में इस बार कौन? 18 सिंतबर को वोटिंग, मैदान में हैं ये उम्मीदवार
DUSU में इस बार कौन? 18 सिंतबर को वोटिंग, मैदान में हैं ये उम्मीदवार
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शादियों में सिर्फ डिश, सरकारी भोज बंद... पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात
शादियों में सिर्फ डिश, सरकारी भोज बंद... पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात
मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश को मिलेगा नया राज्यपाल! जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या किया?
मध्यप्रदेश को मिलेगा नया राज्यपाल! जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या किया?
इंडिया
कुपवाड़ा में 2 आरोपियों की संपत्तियां जब्त, PAK में बैठकर देश से कर रहे गद्दारी
कुपवाड़ा में 2 आरोपियों की संपत्तियां जब्त, PAK में बैठकर देश से कर रहे गद्दारी
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
शिक्षा
भारत में एकेडमिक आजादी पर उठे सवाल, Scholars at Risk रिपोर्ट ने जताई चिंता 
भारत में एकेडमिक आजादी पर उठे सवाल, Scholars at Risk रिपोर्ट ने जताई चिंता 
टेक्नोलॉजी
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget