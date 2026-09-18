DUSU चुनाव के लिए मतदान आज, सुरक्षा के सख्त इंतजाम, कल होगी मतगणना

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए आज शुक्रवार (18 सितंबर) को मतदान होने है. इस मतदान में करीब डेढ़ लाख छात्र हिस्सा लेंगे और 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. मतदान की प्रक्रिया डे क्लास के लिए सुबह 8.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी.

वहीं, इवनिंग क्लास के लिए मतदान दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और शाम 7:30 बजे तक चलेगा. मतदान को देखते हुए DU प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं. इसके साथ ही कैंपस में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किये गए हैं. मतगणना शनिवार को होगी.

मैदान में 20 उम्मीदवार

DUSU चुनाव में इस बार कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से अध्यक्ष पद की रेस में 7, उपाध्यक्ष पद की रेस में 5, सचिव और सह सचिव पद के लिए 4-4 उम्मीदवार है.

अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार रेस में हैं उनमें विजय शंकर मीना (NSUI), यश डबास (AVBP), अनन्या रतूड़ी (आइसा-एसएफआई), अश्मित कुमार (निर्दलिय/अन्य), इजाज मंसूरी (निर्दलिय/अन्य), और समर्थ बेनीवाल (निर्दलिय/अन्य) का नाम शामिल है.

शनिवार को होगी मतगणना

इस बार इन चुनावों में कुल 1,51,842 छात्र हिस्सा लेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. DUSU चुनाव में मतदान के लिए करीब 1000 EVM मशीनों का इस्तेमाल होगा, लेकिन 8-10 कॉलेजों के छात्रसंघ चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा 83 बैलेट यूनिट और 281 प्रोसेसिंग यूनिट होंगे. मतदान के लिए 158 पोलिंग बूथ और 12 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. मतदान के बाद तुरंत मशीनों को सील कर दिया जाएगा और इसकी मतगणना शनिवार (19 सितंबर) सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी. वोटों की गिनती नॉर्थ कैंपस के यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में होगी.

मतदान के लिए ID कार्ड जरूरी

DUSU चुनावों में वोट डालने के लिए छात्रों को अपना कॉलेज आईडी साथ रखना अनिवार्य होगा. हालांकि, अभी तक पहले वर्ष के छात्रों का आईडी कार्ड जारी नहीं हुआ है इसलिए DU प्रशासन ने उनके लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की व्यवस्था की है. 9 सितंबर तक दाखिला लेने वाले पहले वर्ष के छात्र सत्यापित फीस रसीद, फोटा वाला बोनाफाइड प्रमाणपत और सरकारी पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं. वहीं, दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए अपना आईडी कार्ड या सरकारी आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा.

सुरक्षा के सख्त इंतजाम

DUSU छात्रसंघ चुनावों को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. और ये अगले कुछ दिन तक जारी रहेंगे. संवेदनशील स्थानों पर निगरानी को बढ़ा दिया गया है. गुरुवार रात से ही मतदान और मतगणना के लिए 1000 से 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. स्थानीय पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस कंपनियों की भी तैनाती की गई है जो कॉलेज परिसरों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाएंगे. इसके अलावा महिला कॉलेजों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.