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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबांग्लादेश वाले बयान पर सौरभ भारद्वाज बोले, 'नेहा बोरा अभी बच्ची हैं, हमें किसी...'

बांग्लादेश वाले बयान पर सौरभ भारद्वाज बोले, 'नेहा बोरा अभी बच्ची हैं, हमें किसी...'

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने नसीहत देते हुए कहा कि हमें किसी और देश में प्रेरणा खोजने की जरूरत नहीं है. हमारे पास भगत सिंह, आंबेडकर और गांधी हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 16 Oct 2026 03:41 PM (IST)
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छात्र संगठन AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा का बांग्लादेश पर दिया गया बयान सियासी विवाद बना हुआ है. इस पर आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नेहा बोरा अभी बच्ची हैं. उनके बयान को इतना तूल नहीं देना चाहिए. आप नेता ने कहा कि उनका मानना है कि हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े आदर्श हैं. जब हमारे देश में शहीद-ए-आजम भगत सिंह हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी को चूम लिया, हमें किसी और देश से प्रेरणा को खोजने की क्या जरूरत है.  

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हमें ने नेपाल में प्रेरणा ढूंढ़नी है और न बांग्लादेश में ढूंढ़नी है. हमें भगत सिंह, आंबेडकर और गांधी के अंदर प्रेरणा ढूंढ़नी है."  

नेहा बोरा ने क्या कहा था?

नेहा बोरा का एक वीडियो वायरल है. इसमें वो कह रही हैं कि देश में जो जेन-जी आंदोलन हर जगह चल रहा है, वो पहले बांग्लादेश में शुरू हुआ. बांग्लादेश को धन्यवाद क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया. उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक अधिकारों और वोटिंग के अधिकार के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, जिस चीज के लिए आपने लड़ाई लड़ी, आज युवा उसी के लिए लड़ रहे हैं. इसी बयान के बाद से नेहा बोरा घिर गई हैं. 

नेहा बोरा के इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी के निशाने पर हैं. इसी क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन करने से जुड़े बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. सीएम योगी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग अराजकता से नहीं, जनादेश से निकलता है. वहीं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन की बात करने वालों को आखिर जनता के जनादेश पर भरोसा क्यों नहीं है?

Input By : IANS

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 16 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Saurabh Bharadwaj Neha Bora
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