बांग्लादेश वाले बयान पर सौरभ भारद्वाज बोले, 'नेहा बोरा अभी बच्ची हैं, हमें किसी...'

छात्र संगठन AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा का बांग्लादेश पर दिया गया बयान सियासी विवाद बना हुआ है. इस पर आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नेहा बोरा अभी बच्ची हैं. उनके बयान को इतना तूल नहीं देना चाहिए. आप नेता ने कहा कि उनका मानना है कि हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े आदर्श हैं. जब हमारे देश में शहीद-ए-आजम भगत सिंह हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी को चूम लिया, हमें किसी और देश से प्रेरणा को खोजने की क्या जरूरत है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हमें ने नेपाल में प्रेरणा ढूंढ़नी है और न बांग्लादेश में ढूंढ़नी है. हमें भगत सिंह, आंबेडकर और गांधी के अंदर प्रेरणा ढूंढ़नी है."

नेहा बोरा ने क्या कहा था?

नेहा बोरा का एक वीडियो वायरल है. इसमें वो कह रही हैं कि देश में जो जेन-जी आंदोलन हर जगह चल रहा है, वो पहले बांग्लादेश में शुरू हुआ. बांग्लादेश को धन्यवाद क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया. उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक अधिकारों और वोटिंग के अधिकार के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, जिस चीज के लिए आपने लड़ाई लड़ी, आज युवा उसी के लिए लड़ रहे हैं. इसी बयान के बाद से नेहा बोरा घिर गई हैं.

#WATCH | Delhi: On BJP's attack over Prashant Bhushan's regime change remark, Delhi AAP president Saurabh Bharadwaj says, "Govts come and go in democracy. That is what democracy is. If just one govt and one individual remain in power, it is called a dictatorship..." On Neha Bora's Bangladesh remark, he says, "Neha Bora is still a child. Her statement should not be magnified much. I believe that there are several tall ideals in our country. When we have Shaheed-E-Azam Bhagat Singh, who chose hanging at the age of 23, what is the need for us to draw inspiration from any other nation? We need not look for inspiration in either Nepal or Bangladesh..." — ANI (@ANI) October 16, 2026

नेहा बोरा के इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी के निशाने पर हैं. इसी क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन करने से जुड़े बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. सीएम योगी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग अराजकता से नहीं, जनादेश से निकलता है. वहीं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन की बात करने वालों को आखिर जनता के जनादेश पर भरोसा क्यों नहीं है?