गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ की सुविधा पर HC सख्त, रेलवे को नोटिस

ट्रेन में सफर करने वाली गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ की सुविधा पाने के लिए अब रेलवे काउंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, रेलवे बोर्ड और IRCTC को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद भेजा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ की सुविधा पाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाने की मांग की गई थी.

कोर्ट ने कहा कि रेलवे की मौजूदा नीति में गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ के लिए प्राथमिकता दी गई है, लेकिन IRCTC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसका लाभ लेने की कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसे में नीति का फायदा महिलाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे की है.

नीति में सुविधा, पर ऑनलाइन विकल्प नहीं

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि रेलवे की नीति गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ के लिए प्राथमिकता देती है. इसके बावजूद IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है. जिससे गर्भवती महिला खुद लोअर बर्थ के लिए अनुरोध कर सके. कोर्ट ने टिप्पणी की कि IRCTC रेलवे के एजेंट के तौर पर काम करता है इसलिए यह रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी बनाई नीति सही तरीके से लागू हो.

लोअर बर्थ के लिए रिजर्वेशन काउंटर जाना पड़ता है

याचिका में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए रेलवे के फिजिकल पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर पर जाना पड़ता है. वहीं, लोअर बर्थ के लिए प्राथमिकता पाने वाली दूसरी श्रेणियों के यात्रियों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि गर्भवती महिला को सिर्फ लोअर बर्थ की सुविधा लेने के लिए रेलवे काउंटर तक बुलाना अनावश्यक परेशानी पैदा करता है, खासकर गर्भावस्था के दौरान लंबी दूरी तय कर या भीड़ वाले रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर टिकट लेना महिला के लिए मुश्किल हो सकता है.

कोर्ट ने रेलवे और क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर रेलवे ने अपनी नीति में गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ के लिए प्राथमिकता दी है तो इस नीति को लागू कराना भी रेलवे का ही दायित्व है. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड इस दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे और IRCTC को भी उचित निर्देश दिए जाएंगे.

वेबसाइट और ऐप में बदलाव की मांग

याचिका में मांग की गई है कि IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप में ऐसा विकल्प जोड़ा जाए, जिससे गर्भवती महिलाएं टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ की सुविधा के लिए आवेदन कर सकें. उपलब्धता के आधार पर बर्थ दी जा सके और जरूरत पड़ने पर गर्भावस्था की स्थिति की तकनीकी रूप से जांच की व्यवस्था भी बनाई जाए.

सिर्फ सुविधा के लिए काउंटर पर क्यों जाएं

याचिका का मुख्य तर्क है कि जब रेलवे ने गर्भवती महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लोअर बर्थ की प्राथमिकता का प्रावधान किया है तो उसका लाभ लेने के लिए अलग से शारीरिक रूप से रिजर्वेशन काउंटर पहुंचना जरूरी नहीं होना चाहिए. ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौर में इस सुविधा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने से महिलाओं को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है.

30 सितंबर को अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, रेलवे बोर्ड और IRCTC से इस मामले में जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी. अब यह देखना बेहद अहम होगा कि 30 सितंबर को जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो रेल मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है.

दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश की फुहार ने बदला मौसम, जानें अपडेट