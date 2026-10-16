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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपंजाब: अमित शाह के आरोपों पर केजरीवाल का पलटवार, याद दिलाए 'तीन काले कानून'

पंजाब: अमित शाह के आरोपों पर केजरीवाल का पलटवार, याद दिलाए 'तीन काले कानून'

पंजाब में ड्रग तस्करी, गैंगस्टर नेटवर्क और कानून-व्यवस्था को लेकर AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है. केजरीवाल ने अडानी पोर्ट के रास्ते नशा फैलाने का आरोप लगाया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Oct 2026 02:36 PM (IST)
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पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. पंजाब में ड्रग तस्करी, गैंगस्टर नेटवर्क और कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिल रही है. AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पोस्ट पर पलटवार किया है.

केजरीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर सरकार पर अडानी पोर्ट के जरिए पंजाब में नशा फैलाने का आरोप लगाया है. साथ ही ये भी दावा किया है कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा नशा उन राज्यों में है जहां कई कई सालों से बीजेपी की सरकारेंग हैं.

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अडानी पोर्ट के रास्ते नशा फैलाने का आरोप

केजरीवाल ने एक्स पर अमित शाह के पोस्ट पर लिखा, 'पंजाब में अडानी पोर्ट के रास्ते नशा फैलाने वाले आप लोग!, पंजाब में गंगैस्टर फैलाने वाले को साबरमती जेल में संरक्षण देने वाले आप लोग... 2007-2017 में चिट्टा पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में नशा फैलने वाले आप लोग. अब उसी पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में नशा बेचकर फिर से अरबों रुपए कमाने के सपने देख रहे हो?'

'बीजेपी शासित राज्यों बढ़ा नशा का कारोबार'

केजरीवाल ने अपने पोस्ट में आगे दावा किया कि नशा उन राज्यों में है जहां कई कई सालों से BJP सरकारें हैं. उन्होंने लिखा, 'आज सबसे ज़्यादा नशा उन राज्यों में है, जहां कई सालों से आपकी सरकारें हैं. उन राज्यों में नशा बेचकर पेट नहीं भरा? अब फिर से अपनी चिट्टा पार्टी के साथ मिलके पंजाब को बर्बाद करने आ गए?'

याद दिलाए 'तीन काले कानून'

केजरीवाल ने अंत में शाह को निशाने पर लेते हुए लिखा, 'जनता जानती है कि आपकी गंदी नजर पंजाब के पानियों पर है, पंजाब यूनिवर्सिटी पर है, चंडीगढ़ पर है. आप फिर से तीनों काले कानून लाना चाहते हो? पंजाब ये कभी नहीं होने देगा.' केजरीवाल ने अपने पोस्ट में केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लाए गए तीन कृषि कानूनों का जिक्र किया है और दावा किया है कि बीजेपी सत्ता में आई तो कृषि कानूनों को लाएगी. 

शाह ने मान सरकार को घेरा

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक्स पर एक पोस्ट कर पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि पंजाब आज नशे, गैंगस्टरवाद व संगठित अपराध के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है. भगवंत मान सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पंजाब की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?

इसके बाद शाह ने उन्होंने मानसा में नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या और दिरबा में एक पिता की मौत के मुद्दे को उठाया. शाह ने लिखा, 'परविंदर के पिता ने AAP सरकार और उनके विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गृह मंत्रालय भी इन दोनों घटनाओं पर पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा.' शाह ने लिखा कि पंजाब में नशे का कारोबार फल-फूल रहा है, संगठित अपराध का खतरा बढ़ रहा है और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

दोहराया संकल्प

शाह ने कहा कि केजरीवाल और भगवंत मान ने चुनाव से पहले पंजाब को नशामुक्त करने का वादा किया था, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही नजर आती है. इसके बाद शाह ने पंजाब में सत्ता में आने पर प्रदेश को नशा मुक्त, गैंगस्टरमुक्त और सुरक्षित बनाने के संकल्प को दोहराया. उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य नशे के कारोबार पर प्रहार करना, युवाओं के भविष्य की रक्षा करना, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई और कानून का ऐसा राज कना है, जिसमें कोई भी नागरिक भय के साये में जीने को मजबूर न हो. ऐसा लगता है जैसे ये आरोपों का दौर चुनाव समीप आने के सात और बढ़ने वाला है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 16 Oct 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS AMIT SHAH
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