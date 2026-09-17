DUSU हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट नाराज, कहा- कल तक रिपोर्ट नहीं दी तो...

दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में DUSU चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस और सरकार से कल तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर उठाए गए कदमों से वह संतुष्ट नहीं हुआ, तो वोटों की गिनती और चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगाई जा सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'लोकतंत्र को आपराधिक समाज में नहीं बदला जा सकता.'

ABVP और NSUI ने एक-दूसरे पर हमला करने के लगाए आरोप

DUSU चुनाव के लिए 16 सितंबर को प्रचार खत्म हो चुका है. मतदान 18 सितंबर और मतगणना 19 सितंबर को होगी. दरअसल, DUSU चुनाव से पहले बुधवार (16 सितंबर) रात नॉर्थ कैंपस में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी. इसमें ABVP और NSUI ने एक-दूसरे से जुड़े लोगों पर अलग-अलग जगहों पर हमला करने के आरोप लगाए हैं.

ABVP ने आरोप लगाते हुए दावा किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हरि मंदिर में उनके सदस्यों के घर पर जाकर NSUI कार्यकर्ताओं ने मारपीट की. संगठन ने बताया कि वे लोग वहां पर शांति से बैठक कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ और वहां उनकी एक महिला छात्र सदस्य भी मौजूद थी. वहीं ABVP का कहना है कि एक हमलावार को पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

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NSUI का आदिवासी छात्र सदस्य पर हमाला करने का आरोप

ABVP के मुताबिक यह हमला इसलिए किया गया, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े कुछ गैर-छात्रों ने NSUI पैनल के लिए प्रचार किया और बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और क्लासरूम में प्रचार पर करने पर उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की थी. वहीं, NSUI ने आरोप लगाया कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज के बाहर उसके आदिवासी छात्र सदस्य पर ABVP से जुड़े लोगों ने हमला किया. संगठन ने घटना की जांच और कार्रवाई की मांग की है.

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