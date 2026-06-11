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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'ममता बनर्जी ने INDIA अलायंस को कमजोर किया था', TMC की हालत पर कांग्रेस नेता ने जले पर छिड़का नमक!

'ममता बनर्जी ने INDIA अलायंस को कमजोर किया था', TMC की हालत पर कांग्रेस नेता ने जले पर छिड़का नमक!

TMC Internal Rift: पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता की हार के बाद पार्टी के विधायक और सांसद छिटक रहे हैं. इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साध दिया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Jun 2026 10:47 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में एक तरफ भगदड़ मची है, वहीं वो दूसरी तरफ कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रही है. इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने एक तरह से टीएमसी के जले पर नमक छिड़कते हुए ममता बनर्जी को ही निशाने पर ले लिया.

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को कमजोर किया था. उन्होंने कहा कि अगर वो इंडिया गठबंधन को कमजोर नहीं करतीं तो आज उनकी पार्टी नहीं टूटती और ये हालात नहीं होते. इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी का जिक्र कर उन्होंने कहा कि टीएमसी में 'अधिनायकवाद' तो है ही. 

उदित राज ने कहा कि टीएमसी में टूट तो होगी ही. सांसद-विधायक इनके बुलाने पर नहीं पहुंच रहे हैं. हर तरह से तोड़ेंगे. एक तो 'तानाशाही' थी, आईपैक को लेकर भी नाराजगी थी, जनता भी नाराज है. जांच एजेंसियों का भी दबाव है. 

टीएमसी की कोई विचारधारा नहीं थी- उदित राज

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "जहां बीजेपी की सरकार आती है वहां ईडी, सीबीआई, लोकल एजेंसीज दवाब डालते हैं. जिसकी वजह से टीएमसी टूट रही है." वहीं उन्होंने आगे कहा, "टीएमसी की कोई विचारधारा नहीं थी. एक सिंडिकेट बन गया था कि चुनाव जीतो और मिलकर बांटों और लूटो."

'आंतरिक विरोधाभास उभरकर आ गए हैं'

उदित राज ने आगे कहा कि वहां पर विचारधारा की कमी थी. विचार धारा होती तो टिक जाते, लेकिन अब खाने-पीने का बंदोबस्त नहीं है. उन्होंने कहा, "अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आक्रोश तो है. यह भी एक बात है कि उनके आंतरिक विरोधाभास इतने भारी हैं कि जब तक सत्ता थी तब तक एक थे, लेकिन जब सत्ता नहीं है, लोभ भी नहीं है और दवाब भी नहीं है तो आंतरिक विरोधाभास उभरकर आ गए हैं."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
TMC Udit Raj INDIA ALLIANCE DELHI NEWS MAMATA BANERJEE CONGRESS
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