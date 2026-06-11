पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में एक तरफ भगदड़ मची है, वहीं वो दूसरी तरफ कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रही है. इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने एक तरह से टीएमसी के जले पर नमक छिड़कते हुए ममता बनर्जी को ही निशाने पर ले लिया.

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को कमजोर किया था. उन्होंने कहा कि अगर वो इंडिया गठबंधन को कमजोर नहीं करतीं तो आज उनकी पार्टी नहीं टूटती और ये हालात नहीं होते. इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी का जिक्र कर उन्होंने कहा कि टीएमसी में 'अधिनायकवाद' तो है ही.

उदित राज ने कहा कि टीएमसी में टूट तो होगी ही. सांसद-विधायक इनके बुलाने पर नहीं पहुंच रहे हैं. हर तरह से तोड़ेंगे. एक तो 'तानाशाही' थी, आईपैक को लेकर भी नाराजगी थी, जनता भी नाराज है. जांच एजेंसियों का भी दबाव है.

टीएमसी की कोई विचारधारा नहीं थी- उदित राज

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "जहां बीजेपी की सरकार आती है वहां ईडी, सीबीआई, लोकल एजेंसीज दवाब डालते हैं. जिसकी वजह से टीएमसी टूट रही है." वहीं उन्होंने आगे कहा, "टीएमसी की कोई विचारधारा नहीं थी. एक सिंडिकेट बन गया था कि चुनाव जीतो और मिलकर बांटों और लूटो."

'आंतरिक विरोधाभास उभरकर आ गए हैं'

उदित राज ने आगे कहा कि वहां पर विचारधारा की कमी थी. विचार धारा होती तो टिक जाते, लेकिन अब खाने-पीने का बंदोबस्त नहीं है. उन्होंने कहा, "अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आक्रोश तो है. यह भी एक बात है कि उनके आंतरिक विरोधाभास इतने भारी हैं कि जब तक सत्ता थी तब तक एक थे, लेकिन जब सत्ता नहीं है, लोभ भी नहीं है और दवाब भी नहीं है तो आंतरिक विरोधाभास उभरकर आ गए हैं."

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