FIFA वर्ल्ड कप के बीच पसरा मातम, गोली माकर फुटबॉलर की हत्या, 5 महीने पहले हुई थी शादी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच बड़ी दुखभरी खबर सामने आई. 32 साल के फिलिस्तीनी फुटबॉलर सलीम खादर अल-अश्कर (Saleem Khader Al-Ashqar) की गोली मालकर हत्या कर दी गई. इजराइल डिफेंस फोर्स (IDF) की गोली लगने से उनकी मौत हुई. पांच महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी. उनकी पत्नी गर्भवती थी.

फिलिस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन (PFA) ने सलीम खादर अल-अश्कर की हत्या की पुष्टि की. वह खान यूनिस सर्विसेज क्लब के लिए गोलकीपर का किरदार अदा करते थे. खबर सामने आते ही लोगों ने इस पर दुख जाहिर किया.

استشهاد حارس مرمى خدمات خانيونس سليم الأشقر برصاص الاحتلال



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अल-अश्कर के परिवार का भारी नुकसान

पीएफए ने बताया कि अल-अश्कर सात बहनों के इकलौते भाई थे. उनकी मृत्यु से न सिर्फ उनकी पत्नी, बल्कि बहनों पर भी दुखों का पहड़ा टूटा. उन्होंने अपने पहले बच्चे की शक्ल देखने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया.

फिलिस्तीन में जान गंवा रहे हैं एथलीट

फिलिस्तीन में जारी संघर्ष का असर देश के खेल जगत पर भी पूरा-पूरा देखने को मिल रहा है. आंकड़ों के अनुसार फिलिस्तीन में अब तक 1009 एथलीट जान गंवा चुके हैं. इन एथलीट में 567 खिलाड़ी, कोच और रेफरी फुटबॉल से जुड़े हुए थे. यह आंकड़े बताते हैं कि संघर्ष से फिलिस्तीन के खेलों पर कितना असर पड़ा है.

फीफा विश्व कप में नहीं खेल रही फिलिस्तीन की टीम

फिलिस्तीन टीम इन दिनों खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी. टीम एशियाई क्वालीफायर में जगह नहीं हासिल करने के चलते टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन सकी. इस बार के फुटबॉल विश्व कप में 48 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसके तहत कुल 104 मैच खेले जाएंगे. यह पहला मौका था कि जब 32 से ज्यादा टीम किसी फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए मैदान पर उतरीं. टूर्नामेंट तीन देशों की मेजबानी में खेला जा रहा है, जिसमें मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा शामिल है. यह भी पहला मौका है कि जब टूर्नामेंट 3 देशों की मेजबानी में हो रहा है. 2022 का पिछला फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला गया था.

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