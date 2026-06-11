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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRममता बनर्जी की TMC में मची भगदड़ पर कांग्रेस के पूर्व सांसद बोले, 'खेल कोई और...'

ममता बनर्जी की TMC में मची भगदड़ पर कांग्रेस के पूर्व सांसद बोले, 'खेल कोई और...'

Congress on TMC Rift: तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इस बीच कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने प्रतिक्रिया दी.

By : सनातन कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 06:09 PM (IST)
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ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में मची भगदड़ पर कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी की ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो कुछ बंगाल के अंदर और ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर हो रहा है, निश्चित तौर से इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है. उनकी पार्टी के जो लोग उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो सब शतरंज की बिसात के प्यादे हैं. खेल कोई और खेल रहा है.

एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर रिफॉर्म की जरूरत- अल्वी

राशिद अल्वी ने कहा, "जितने बयान ममता बनर्जी के खिलाफ आ रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उनकी तारीफ में जमीन-आसमान मिला देते थे. आज बीजेपी की सरकार है. बीजेपी के दबाव में उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं. मेरा मानना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है. अगर कोई किसी पार्टी को चाहे टू-थर्ड हो, उसे संसद और विधानसभा के सदन से इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद चुनाव लड़ना चाहिए."

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इसके आगे उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को परेशान करेगी. एजेंसियां उनके हाथ का खिलौना है और वो लगातार उन लोगों को परेशान करेगी. 

विपक्ष को एकसाथ बैठक सोचना होगा- अल्वी

पूर्व सांसद ने ये भी कहा, "पूरे भारत ने देखा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी ने क्या किया. एनसीपी के साथ क्या किया. तोड़ने का काम किया. एजेंसियों, पैसे और काले धन का इस्तेमाल किया. आज महाराष्ट्र में उनके साथ बेशर्मी के साथ सरकार चला रहे हैं. वही काम बंगाल के अंदर होगा. बंगाल के अंदर विधायकों को पैसे भी दे सकते हैं, दबाव भी बना सकते हैं. ये काम सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं होगा बल्कि पूरे भारत के अंदर होगा. विपक्ष को एक साथ बैठकर सोचना पड़ेगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी और उनकी गलत नीतियों के खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन करना है, जनता को साथ लेकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा. वरना देश के अंदर तानाशाही है वो और मजबूत होगी और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 11 Jun 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
TMC Rashid Alvi Trinamool Congress MAMATA BANERJEE
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