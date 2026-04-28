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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वाति मालीवाल ने BJP ज्वाइन करने के बाद दिया बड़ा बयान, 'मैं यहां किसी मजबूरी से...'

स्वाति मालीवाल ने BJP ज्वाइन करने के बाद दिया बड़ा बयान, 'मैं यहां किसी मजबूरी से...'

Swati Maliwal joins BJP: आम आदमी छोड़ने के बाद स्वाति मालीवाल बीजेपी में शामिल हो गईं. उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी और अमित शाह के काम से प्रेरणा लेकर बीजेपी में शामिल हुई हैं.

By : सनातन कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 03:42 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद स्वाति मालीवाल बीजेपी में मंगलवार (28 अप्रैल) को शामिल हो गईं. उन्होंने कहा कि देश में पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक काम किया है. वो उनके काम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं. इनसे प्रेरणा लेकर वो बीजेपी से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में किसी मजबूरी से नहीं आई बल्कि बीजेपी के कामों में सालों से दिलचस्पी रख रही हूं. मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं जब दिल्ली महिला आयोग का काम कर रही थी, मुझे बीजेपी की तरफ से भी काफी सपोर्ट था. मैं आज बहुत इमोशनल हूं. मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी दिन है. यहां सब लोगों ने मुझे परिवार में आने का मौका दिया. 

'बीजेपी की जो पावर है उससे...'

इसके आगे उन्होंने कहा, "मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं. मैं दिल्ली के लिए जी-जान से काम करूंगी, हमेशा से करती आई हूं. अब क्योंकि बीजेपी में जुड़े हैं, बीजेपी की जो पावर है उससे हम दिल्ली में और भी अच्छे से काम कर पाएंगे. पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत ही ज्यादा लूट मचा रखी थी."

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रेखा गुप्ता की सरकार के बारे में क्या कहा?

स्वाति मालीवाल ने ये भी कहा, "अभी पिछले दो सालों में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काफी काम करने की कोशिश की है. अभी और काम करने की जरूरत है और ये हम सब मिलकर करेंगे."

अरविंद केजरीवाल को ड्रामा करने की पुरानी आदत- स्वाति मालीवाल

अरविंद केजरीवाल के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट में न जाने के फैसले पर स्वाति मालीवाल ने कहा, "अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की आदत है. ये कोई आज की आदत नहीं है, बहुत समय से ये आदत है...इस देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाना, इस देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना, आप किस तरीके से पर्सनल अटैक कर रहे हैं? इसी राजनीति से त्रस्त होकर मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 28 Apr 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Swati Maliwal Breaking News Abp News DELHI NEWS
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