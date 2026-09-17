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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRशहजाद पूनावाला इस शो का बने हिस्सा, BJP छोड़ने के बाद नया 'चैप्टर'

शहजाद पूनावाला इस शो का बने हिस्सा, BJP छोड़ने के बाद नया 'चैप्टर'

बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद शहजाद पूनावाला अब नई पारी की शुरूआत करने जा रहे हैं. वो प्राइम वीडियो के शो 'राइज एंड फॉल' में दिखेंगे. इस रियलिटी शोज को वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 17 Sep 2026 04:12 PM (IST)
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प्राइम वीडियो के शो 'राइज एंड फॉल' का नया सीजन 26 सितंबर 2026 को शुरू होने वाला है. बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस रियलिटी टीवी शो में नजर आएंगे. सोशल मीडिया पर शो के दूसरे सीजन का ट्रेलर आने के बाद इस शो में उनके एंट्री होने की पुष्टि हुई है. इसी साल अगस्त महीने में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था.

बनिजे एशिया (Banijay Asia) की ओर से यह शो प्रोड्यूस की गई है. यह सीरीज हर दिन दोपहर 12 बजे प्राइम वीडियो और MX प्लेयर एंड्रॉइड ऐप पर स्ट्रीम होगी.

शहजाद पूनावाला के साथ और कौन-कौन शामिल?

शहजाद पूनावाला के साथ ही एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, रियलिटी टेलीविजन की जानी-मानी हस्ती प्रियंका चाहर चौधरी और टेलीविजन एक्टर करण पटेल भी इस शो का हिस्सा होंगे. 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन को क्रिकेट के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे, जो अश्नीर ग्रोवर की जगह लेंगे.

तहसीन पूनावाला ने नए सफर के लिए शहजाद को दी बधाई

तहसीन पूनावाला ने नए सफर के लिए शहजाद पूनावाला को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, '"प्यारे शहजाद, 'रियलिटी टेलीविजन एंटरटेनमेंट' में अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आप हमेशा 'ऊपर उठें' और कभी 'नीचे न गिरें'. सच कहूं तो, आप बेहतरीन प्रवक्ता रहे हैं. मैं चाहता हूं कि आप रियलिटी टीवी पर भी खूब तरक्की करें और मुझसे कहीं बेहतर प्रदर्शन करें, जो कि मुश्किल नहीं है.''

बीजेपी से इस्तीफे के बाद क्या बोले थे शहजाद पूनावाला?

बता दें कि रियलिटी टीवी शो में पूनावाला की एंट्री बीजेपी छोड़ने के बाद हो रही है. बीजेपी से इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा था कि काफी सोच विचार के बाद उन्होंने ये फैसला लिया. उन्होंने कहा, ''जरूरी आर्थिक और निजी हालात की वजह से मैं प्राइवेट सेक्टर में जा रहा हूं, लेकिन जहां भी और जिस भी तरह से मुमकिन होगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विजन और काम का समर्थन करता रहूंगा." पूनावाला ने ये भी कहा था कि मैं सिर्फ संगठन को छोड़ रहा हूं, आइडियोलॉजी नहीं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 17 Sep 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Shehzad Poonawalla DELHI NEWS
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