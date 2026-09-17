शहजाद पूनावाला इस शो का बने हिस्सा, BJP छोड़ने के बाद नया 'चैप्टर'

प्राइम वीडियो के शो 'राइज एंड फॉल' का नया सीजन 26 सितंबर 2026 को शुरू होने वाला है. बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस रियलिटी टीवी शो में नजर आएंगे. सोशल मीडिया पर शो के दूसरे सीजन का ट्रेलर आने के बाद इस शो में उनके एंट्री होने की पुष्टि हुई है. इसी साल अगस्त महीने में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था.

बनिजे एशिया (Banijay Asia) की ओर से यह शो प्रोड्यूस की गई है. यह सीरीज हर दिन दोपहर 12 बजे प्राइम वीडियो और MX प्लेयर एंड्रॉइड ऐप पर स्ट्रीम होगी.

शहजाद पूनावाला के साथ और कौन-कौन शामिल?

शहजाद पूनावाला के साथ ही एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, रियलिटी टेलीविजन की जानी-मानी हस्ती प्रियंका चाहर चौधरी और टेलीविजन एक्टर करण पटेल भी इस शो का हिस्सा होंगे. 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन को क्रिकेट के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे, जो अश्नीर ग्रोवर की जगह लेंगे.

तहसीन पूनावाला ने नए सफर के लिए शहजाद को दी बधाई

तहसीन पूनावाला ने नए सफर के लिए शहजाद पूनावाला को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, '"प्यारे शहजाद, 'रियलिटी टेलीविजन एंटरटेनमेंट' में अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आप हमेशा 'ऊपर उठें' और कभी 'नीचे न गिरें'. सच कहूं तो, आप बेहतरीन प्रवक्ता रहे हैं. मैं चाहता हूं कि आप रियलिटी टीवी पर भी खूब तरक्की करें और मुझसे कहीं बेहतर प्रदर्शन करें, जो कि मुश्किल नहीं है.''

Dearest Shehzad, here is wishing you all the best as you embark on your new journey in "Reality Television entertainment!".



May you have all the "Rise" & may you never "Fall!".



You genuinely were the best Spokesperson that I came across, much much better than me & may you RISE,… pic.twitter.com/IIcnOymE3K — Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) September 17, 2026

बीजेपी से इस्तीफे के बाद क्या बोले थे शहजाद पूनावाला?

बता दें कि रियलिटी टीवी शो में पूनावाला की एंट्री बीजेपी छोड़ने के बाद हो रही है. बीजेपी से इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा था कि काफी सोच विचार के बाद उन्होंने ये फैसला लिया. उन्होंने कहा, ''जरूरी आर्थिक और निजी हालात की वजह से मैं प्राइवेट सेक्टर में जा रहा हूं, लेकिन जहां भी और जिस भी तरह से मुमकिन होगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विजन और काम का समर्थन करता रहूंगा." पूनावाला ने ये भी कहा था कि मैं सिर्फ संगठन को छोड़ रहा हूं, आइडियोलॉजी नहीं.

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