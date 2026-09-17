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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकिरण बेदी पर केंद्र और हाईकोर्ट आमने-सामने, जवाब के लिए 3 दिन का वक्त

किरण बेदी पर केंद्र और हाईकोर्ट आमने-सामने, जवाब के लिए 3 दिन का वक्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्य निकेतन मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को पक्षकार बनाया है. अब केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 17 Sep 2026 01:50 PM (IST)
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सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के मामले में केंद्र सरकार ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल रह चुकीं किरण बेदी को इस मामले में पक्षकार बनाए जाने का विरोध किया है. दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से इस याचिका का विरोध करने का निर्देश मिला है और वो इसको लेकर जवाब दाखिल करेंगे.

शर्मा ने कहा कि वह बेदी का सम्मान करते हैं लेकिन वह इस मामले में कोई निर्णय आने से पहले ही फैसला कर रहीं हैं.

हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के सामने पेडिंग केस व्यापक जनहित का है. भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी किरण बेदी देश की जिम्मेदार नागरिक हैं. हम उनके व्यापक अनुभव का इस्तेमाल कर सकते है. इस मामले में उनके दखल को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए.

सरकार की आपत्ति के बाद कोर्ट ने केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया है.

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Published at : 17 Sep 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS Kiran Bedi Satya Niketan Delhi Satya Niketan
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