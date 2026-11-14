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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में गंभीर प्रदूषण के बीच करवट लेगा मौसम, 15 नवंबर से बढ़ेगी ठंड

दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के बीच करवट लेगा मौसम, 15 नवंबर से बढ़ेगी ठंड

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की मार बरकरार है. अब भी कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. हालांकि, 15 नवंबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ की संभावना से मौसम करवट ले सकता है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 14 Nov 2026 06:56 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में नवंबर का आधा महीना बीतने के बावजूद ठंड का स्तर उतना नहीं बढ़ा है, जितनी की उम्मीद थी. अब जल्द ही मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 15 नवंबर, 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना जताई है. इसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर के तापमान और हवाओं पर देखने को मिल सकता है, जिससे यहां के लोगों को वायु प्रदूषण से भी राहत मिल सकती है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह 6:00 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. 

IMD के अनसार, शुक्रवार (13 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है. वहीं, शहर में नमी का स्तर 59 से 100 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

विभाग के अनुसार, आज शनिवार (14 नवंबर) को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. सुबह के समय दिल्ली-एनसीआर के अधिकतर इलाको में धुंध या हल्का कोहरा रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. कोहरे या धुंध के कारण शहर के विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा. आज शहर का अधिकतम तापमान 27-29  डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16-18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के दौरान शहर में दक्षिण- पश्चिम दिशा से हवा चलेगी.    

जानें अपने इलाके का AQI

CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली-एनसीआर का औसत AQI 349 है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI  नरेला, डीयू के नॉर्थ कैंपस और आईआईटी में है.  एक नजर विभिन्न इलाकों के AQI पर

  • NIH नरेला, दिल्ली: 428
  • नॉर्थ कैंपस, डीयू: 423
  • आईआईटी, दिल्ली:  419  
  • आईटीओ: 414  
  • बुराड़ी क्रॉसिंग: 412  
  • डीटीयू: 402  
  • एनएसयूटी (NSUT)
  • जाफरपुर, दिल्ली : 397
  • बवाना, दिल्ली: 389  
  • तालकटोरा गार्डन, दिल्ली: 385  
  • NSIT द्वारका, दिल्ली : 384
  • गुरुग्राम, ग्वाल पहाड़ी: 350
  • नोएडा सेक्टर-62: 442
  • गाजियाबाद,  वेव सिटी: 380
  • गाजियाबाद, न्यू तहसील लोनी: 401

 

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 14 Nov 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
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