दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के बीच करवट लेगा मौसम, 15 नवंबर से बढ़ेगी ठंड

दिल्ली-एनसीआर में नवंबर का आधा महीना बीतने के बावजूद ठंड का स्तर उतना नहीं बढ़ा है, जितनी की उम्मीद थी. अब जल्द ही मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 15 नवंबर, 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना जताई है. इसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर के तापमान और हवाओं पर देखने को मिल सकता है, जिससे यहां के लोगों को वायु प्रदूषण से भी राहत मिल सकती है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह 6:00 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.

IMD के अनसार, शुक्रवार (13 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है. वहीं, शहर में नमी का स्तर 59 से 100 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है.

विभाग के अनुसार, आज शनिवार (14 नवंबर) को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. सुबह के समय दिल्ली-एनसीआर के अधिकतर इलाको में धुंध या हल्का कोहरा रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. कोहरे या धुंध के कारण शहर के विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा. आज शहर का अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16-18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के दौरान शहर में दक्षिण- पश्चिम दिशा से हवा चलेगी.

जानें अपने इलाके का AQI

CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली-एनसीआर का औसत AQI 349 है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI नरेला, डीयू के नॉर्थ कैंपस और आईआईटी में है. एक नजर विभिन्न इलाकों के AQI पर