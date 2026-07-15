Delhi News: दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन चक्र', 72 घंटे में 30 वाहन चोर गिरफ्तार, 64 गाड़ियां बरामद
Delhi News In Hindi: पुलिस के अनुसार, 'ऑपरेशन चक्र' वाहन चोरी करने वाले गिरोहों, चोरी के वाहन खरीदने-बेचने वालों और बार-बार अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ चलाया गया 72 घंटे का विशेष अभियान था.
राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों के बीच द्वारका जिला पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. 'ऑपरेशन चक्र' के तहत 72 घंटे तक चली इस विशेष कार्रवाई में पुलिस ने 30 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और 64 चोरी के वाहन बरामद किए. इनमें 61 दोपहिया और 3 चारपहिया वाहन शामिल हैं. पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से 64 वाहन चोरी के मामलों का भी खुलासा हुआ है.
द्वारका पुलिस के मुताबिक, अभियान के दौरान 17 आदतन अपराधियों और 4 बैड कैरेक्टर (बीसी) को भी गिरफ्तार किया गया. बरामद किए गए वाहनों में 36 वाहन चिन्हित पार्किंग स्थलों से, 23 वाहन आदतन अपराधियों के कब्जे से, 3 वाहन पिकेट चेकिंग के दौरान और 2 वाहन ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) सिस्टम की मदद से बरामद किए गए.
72 घंटे तक चला 'ऑपरेशन चक्र'
पुलिस के अनुसार, 'ऑपरेशन चक्र' वाहन चोरी करने वाले गिरोहों, चोरी के वाहन खरीदने-बेचने वालों और बार-बार अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ चलाया गया 72 घंटे का विशेष अभियान था. इस अभियान का नेतृत्व द्वारका जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) ने किया. अभियान में जिले के सभी थानों और ऑपरेशनल यूनिट्स ने हिस्सा लिया. इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई, संदिग्धों पर निगरानी रखी गई, ANPR सिस्टम की मदद से वाहनों की पहचान की गई और पूरे जिले में सघन पिकेट चेकिंग अभियान चलाया गया.
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पुलिस ने आदतन अपराधियों और चोरी के वाहन खरीदने-बेचने वालों को भी निशाने पर रखा. इसके अलावा संवेदनशील पार्किंग स्थलों पर विशेष रिकवरी अभियान चलाया गया और समन्वित कार्रवाई के तहत AATS ने गिरफ्तारियों और बरामदगी में अहम भूमिका निभाई, जबकि जिले के सभी थाना और ऑपरेशनल यूनिट्स ने भी अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
वाहन चोरी के नेटवर्क पर कार्रवाई जारी रहेगी
द्वारका पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ चोरी के वाहन बरामद करना नहीं, बल्कि वाहन चोरी करने वाले नेटवर्क को तोड़ना, सड़क अपराध पर लगाम लगाना और लोगों की सुरक्षा बढ़ाना भी था. द्वारका के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने कहा कि वाहन चोरी और इससे जुड़े अपराधों के खिलाफ आगे भी ऐसे विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि आम लोगों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके.
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