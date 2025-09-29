आईजीआई एयरपोर्ट से सटे मेहराम नगर गांव में नया विवाद भड़क उठा है. वजह है एनएसजी द्वारा जारी किया गया नोटिस, जिसमें 30 सितंबर तक पूरे गांव को खाली करने के आदेश दिए गए हैं. नोटिस के अनुसार, एयरपोर्ट के पास 300 साल पुराने मेहराम नगर गांव में तोड़फोड़ प्रस्तावित है.

अब इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस ने 28 सितंबर को बीजेपी सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है. दोनों दलों ने कहा कि अगर एक भी मकान गिराया गया तो व्यापक आंदोलन होगा.

गरीबों को निशाना बना रही BJP- AAP

आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मेहराम नगर बचाओ आंदोलन में हिस्सा लिया है. AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि BJP ‘बुलडोजर राज’ के जरिये गरीबों को निशाना बना रही है. वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 36 बिरादरियों और 365 गांवों के लोग इस कदम का विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं.

सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा के अनंगपुर गांव में हुई महापंचायत का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी बड़े पैमाने पर विरोध के बाद तोड़फोड़ रुकी थी. संजय सिंह ने बीजेपी पर “जहां झुग्गी, वहां मकान” के वादे से मुकरने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने मद्रासी कैंप, वजीरपुर और वसंत कुंज में भी तोड़फोड़ कराई और अब मेहराम नगर की जमीन कॉरपोरेट घरानों को देने की तैयारी है.

कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी मेहराम नगर में एक भी मकान टूटने नहीं देगी. उन्होंने बीजेपी पर गरीबों और दलितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया और कहा कि लोग अदानी-अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए विस्थापित किए जा रहे हैं. यादव ने शहीद भगत सिंह की जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला किया था, वैसे ही गांववाले भाजपा की नीतियों का विरोध करें.

दोनों दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार दिल्ली के गांवों के विकास को नजरअंदाज कर रही है और अमीरों के पक्ष में नीतियां बना रही है. कांग्रेस ने दावा किया कि वह दिल्ली के शहरी और ग्रामीण इलाकों में निवासियों के साथ खड़ी रहेगी. AAP और कांग्रेस दोनों ने ग्रामीणों को संगठित होकर “मेहराम नगर बचाओ” आंदोलन को मजबूत करने की अपील की.