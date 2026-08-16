स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRPM मोदी के भाषण पर संजय सिंह का पलटवार, 'जिस देश में 84 करोड़ लोग...'

PM मोदी के भाषण पर संजय सिंह का पलटवार, 'जिस देश में 84 करोड़ लोग...'

Sanjay Singh News: आप सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया कि इन 12 सालों में आपने असल में भारत को क्या दिया है? गोलियां दी हैं, आंसू गैस के गोले दिए. नौजवानों को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 16 Aug 2026 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए 'विकसित भारत' बनाने के दावे को झूठा जुमला करार दिया. उन्होंने देश के किसानों की समस्या, पेपर लीक, जंतर-मंतर पर छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र को घेरा.

'विकसित भारत' सिर्फ एक झूठा जुमला

AAP सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने आगे कहा, "विकसित भारत सिर्फ एक झूठा जुमला है. कल (15 अगस्त) प्रधानमंत्री ने लाल किले से झूठे जुमलों की झड़ी लगा दी.'' 

84 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं- संजय सिंह

उन्होंने केंद्र को घेरते हुए कहा, ''जिस देश में 84 करोड़ लोग महीने के 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, जहाँ किसानों को उनकी फ़सल का सही दाम नहीं मिलता, जहाँ बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने से 10 करोड़ से ज़्यादा युवा प्रभावित होते हैं, जहाँ महिलाओं की सुरक्षा का अभाव है और जहाँ 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. फिर भी, आप दावा करते हैं कि आप 'विकसित भारत' बनाएंगे? 

जंतर-मंतर आंदोलन से जेन अल्फा भी जाग गया- संजय सिंह

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खाली दिन रात जुमला और झूठ बोलते हैं. आप सांसद ने ये भी सवाल उठाया, ''इन 12 सालों में आपने असल में भारत को क्या दिया है? गोलियां दी हैं, आंसू गैस के गोले दिए हैं. नौजवानों को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा है. जंतर-मंतर के आंदोलन का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि जेन अल्फा भी जाग गया, सभी सड़कों पर उतर गए.''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (15 अगस्त) को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार देश को संबोधित किया. पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण में युवाओं और 2047 के लक्ष्य को लेकर केंद्रित रखा. उन्होंने बार-बार 'विकसित भारत 2047' को दोहराया. पीएम कहा कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना ही हमारा लक्ष्य है.

दिल्ली: पत्नी की हत्या कर 2 महीने तक फरार रहा आरोपी, STF ने पिस्टल संग दबोचा

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh PM Modi AAP Delhi NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
PM मोदी के भाषण पर संजय सिंह का पलटवार, 'जिस देश में 84 करोड़ लोग...'
PM मोदी के भाषण पर संजय सिंह का पलटवार, 'जिस देश में 84 करोड़ लोग...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: पत्नी की हत्या कर 2 महीने तक फरार रहा आरोपी, STF ने पिस्टल संग दबोचा
दिल्ली: पत्नी की हत्या कर 2 महीने तक फरार रहा आरोपी, STF ने पिस्टल संग दबोचा
दिल्ली NCR
कोंडली में पतंगबाजी में झुलसा किशोर, हाईटेंशन तार से टकराया मांझा
कोंडली में पतंगबाजी में झुलसा किशोर, हाईटेंशन तार से टकराया मांझा
दिल्ली NCR
मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी राहत! 25 अगस्त तक शुरू होगा नोएडा स्काईवॉक
मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी राहत! 25 अगस्त तक शुरू होगा नोएडा स्काईवॉक
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
ट्रेंडिंग
Ranu Mondal Viral Video: 15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget