दिल्ली: पत्नी की हत्या कर 2 महीने तक फरार रहा आरोपी, STF ने पिस्टल संग दबोचा

दिल्ली में पत्नी की हत्या के बाद करीब दो महीने से पुलिस को चकमा दे रहे आरोपी को रोहिणी जिला पुलिस की विशेष कार्यबल (STF) टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान शरवर अली उर्फ राजू अली के रूप में हुई है. गिरफ्तारी के समय उसके पास से अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.

पुलिस के अनुसार, रोहिणी जिला STF को आरोपी शरवर अली के छिपे होने की सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने केएन काटजू मार्ग थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया. पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी और उसके खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी चल रही थी. शरवर अली भलस्वा डेयरी इलाके की झुग्गी में रहता है. उसकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह भलस्वा डेयरी थाने में दर्ज हत्या के मामले में वांछित था.

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पत्नी की हत्या का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया कि शरवर अली पर अपनी पत्नी उजमा की हत्या का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, 6 जून 2026 को उजमा की हत्या की गई थी. इस मामले में भलस्वा डेयरी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. वारदात के बाद आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस से बचता रहा. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई थीं.

हथियार बरामदगी में भी दर्ज हुआ केस

STF की कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. हथियार मिलने के बाद केएन काटजू मार्ग थाने में 14 अगस्त 2026 को अलग से एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला आर्म्स एक्ट की धाराओं 25/54/59 के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना भलस्वा डेयरी थाना पुलिस को दे दी गई है, ताकि पत्नी की हत्या के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में हुई कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई विशेष पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था जोन-1 देवेश चंद्र श्रीवास्तव और उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह की निगरानी में की गई. रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल के नेतृत्व में टीमों ने आरोपी की तलाश की. STF टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर अमित दहिया ने किया. पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना, बेहतर तालमेल और लगातार प्रयासों के चलते आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली.

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