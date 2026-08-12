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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्रज्वल रेवन्ना से जुड़े जेल विवाद पर किरण बेदी भड़कीं, पूछे 2जरूर सवाल

प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े जेल विवाद पर किरण बेदी भड़कीं, पूछे 2जरूर सवाल

पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा कि अगर किसी कैदी के पास कोई प्रतिबंधित चीज मिलती है, तो इसका मतलब है कि तलाशी ठीक से नहीं हुई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Aug 2026 02:11 PM (IST)
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पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े जेल विवाद पर पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने 2 अहम सवाल पूछे हैं. 

उन्होंने कहा कि क्या उनकी तलाशी नहीं ली गई थी? क्या इसका मतलब यह है कि तलाशी में कोई चूक हुई? उन्होंने जरूर कोई चाल चली होगी जिससे वे तलाशी के दौरान फोन अंदर ले जाने में कामयाब रहे. ऐसी चीजों का पता लगाने के लिए हर एंट्री पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है.

पूर्व उपराज्यपाल ने कहा कि अगर किसी कैदी के पास कोई प्रतिबंधित चीज मिलती है, तो इसका मतलब है कि तलाशी ठीक से नहीं हुई. फोन को जरूर कहीं छिपाकर अंदर ले जाया गया होगा. उस समय तलाशी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

Published at : 12 Aug 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Karnataka News DELHI NEWS Kiran Bedi
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