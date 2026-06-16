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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्टालिन की पार्टी DMK ने राहुल गांधी पर साधा निशाना तो संदीप दीक्षित बोले, 'उस आदमी ने...'

स्टालिन की पार्टी DMK ने राहुल गांधी पर साधा निशाना तो संदीप दीक्षित बोले, 'उस आदमी ने...'

Sandeep Dikshit On DMK: पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ डीएमके का उदय हुआ. कांग्रेस के बारे में डीएमके ने निचली स्तर की बातें भी कीं, लेकिन अब क्या हम उन चीजों को याद करते रहें?

Reported By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Edited By: सनातन कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 05:11 PM (IST)
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डीएमके के मुखपत्र 'मुरासोली' में राहुल गांधी पर निशाना साधा गया. इसमें कहा गया कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा और यह सब पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी के आशीर्वाद से हुआ. इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया सामने आई है.

संदीप दीक्षित से जब पूछा गया कि डीएमके ने अपने मुखपत्र में राहुल गांधी की आलोचना करते हुए विपक्षी एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया है. इस पर उन्होंने कहा कि डीएमके को इतना भी याद होना चाहिए कि अटल बिहारी बाजपेयी जी के समय यही बीजेपी के साथ खड़े थे. ऐसा नहीं है कि ये कोई सेक्युलर फोर्सेस के साथ रहे हैं. 

डीएमके ने कभी कांग्रेस को बहुत विरोधी भी समझा- संदीप दीक्षित

उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी ने मीटिंग में भी कहा था कि आपको कांग्रेस पर सवाल खड़े करने हो कर लीजिए. हमें उसकी कोई चिंता नहीं है. आपको बड़ा लक्ष्य अगर देखना है तो देखिए. तमिलनाडु में कभी एक तरीके की अलायंस नहीं रही है. कांग्रेस की भी कभी अन्ना डीएमके से थी तो कभी डीएमके से थी. डीएमके ने कभी कांग्रेस को बहुत विरोधी समझा तो उसने कांग्रेस के साथ अलायंस भी किया. 

कांग्रेस के खिलाफ डीएमके का उदय हुआ- संदीप दीक्षित

संदीप दीक्षित ने आगे कहा, ''कांग्रेस के खिलाफ डीएमके का उदय हुआ. कांग्रेस के बारे में डीएमके ने निचली स्तर की बातें भी की हैं. एक जमाने में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसने कांग्रेस के खिलाफ बहुत सी बातें कहीं थी, लेकिन अब क्या हम उन चीजों को याद करते रहें? ये तो बचकानी हरकत है. अगर कोई दूसरी पार्टी राज्य में उदय हो जाती है और सेक्युलर है तो आपको बड़े आंदोलन में उसे जोड़ना चाहिए. 

'ये सभी कभी न कभी संघ और बीजेपी के साथ हमबिस्तर रहे'

पूर्व सांसद ने ये भी कहा, ''हम कभी बीजेपी के साथ तो नहीं गए न? अपना चरित्र भी देखिए. आज वो समय नहीं है कि हम क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं. राज्य स्तर पर हम एक दूसरे से निपटने की कोशिश करेंगे और कर लेंगे. अगर आप राहुल गांधी का मैसेज नहीं समझ सकते हैं, उस आदमी ने उदारता दिखाई है, बड़प्पन दिखाया है. तमान विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि स्थानीय दलों को भी अपने संकुचित सोच से ऊपर बढ़ना चाहिए. ये बड़ा और राष्ट्र के बारे में सोचने का समय है.''  

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 16 Jun 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
DMK Rahul Gandhi Sandeep Dikshit DELHI NEWS
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