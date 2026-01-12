रोहित गोदारा गैंग का शार्प शूटर विक्की गिरफ्तार, दिल्ली-महाराष्ट्र समेत कई जिलों में 18 केस दर्ज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरोहित गोदारा गैंग का शार्प शूटर विक्की गिरफ्तार, दिल्ली-महाराष्ट्र समेत कई जिलों में 18 केस दर्ज

Delhi News: पुलिस ने रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के शार्प शूटर विकास उर्फ विक्की को यूपी के लोनी से गिरफ्तार किया. आरोपी पर 18 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अन्य शूटरों की तलाश में जुटी है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Jan 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के शार्प शूटर विकास उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के लोनी इलाके से दबोचा है.

जानकारी के अनुसार, विकास लंबे समय से फरार था और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था. पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों की जांच में जुट गई है.

विकास पर दर्ज है 18 गंभीर आपराधिक मामले

पुलिस के अनुसार, विकास उर्फ विक्की पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में हत्या की साजिश, अपहरण, लूट, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट समेत कुल 18 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से पांच मामलों में उसे घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका था. हरियाणा एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था.

गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग में सक्रिय था शूटर

जांच में सामने आया है कि विकास गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के लिए सक्रिय रूप से काम करता था. वर्ष 2023 में वह गुरुग्राम में गोल्डी बराड़ गैंग के करीब 10 शूटरों को फ्लैट दिलाने में शामिल था. इसी दौरान कोर्ट परिसर में गैंगस्टर कौशल चौधरी की हत्या की साजिश में भी उसकी भूमिका सामने आई है.

शूटर विकास से पुलिस कर रही पूछताछ

पुलिस ने बताया कि विकास जयपुर जेल में बंद रहने के दौरान कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था. जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से अपराध की दुनिया में कदम रखा और गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग से जुड़ गया. आरोपी पर दिल्ली के एक क्लब पर फायरिंग की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है. फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और गैंग के नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई और अन्य शूटरों के बारे में अहम जानकारियां जुटाने में लगी है.

Published at : 12 Jan 2026 12:47 PM (IST)
Police Gangster CRIME DELHI NEWS
