दिल्ली: जनकपुरी के बाद रोहिणी में खुले नाले में गिरा युवक, फायर ब्रिगेड कर रही तलाश

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-32 में काली मंदिर के पास एक युवक खुले नाले में गिर गया. मंगलवार (10 जनवरी) को रात 7.45 बजे फायर बिग्रेड को जानकारी मिली. फायर ब्रिगेड सर्च ऑपरेशन चला रही है. अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चला है. पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)