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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली के अंधेरिया मोड़ नेचर बाजार में भीषण आग, करीब 50 दुकानें हुई खाक, दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार

Delhi News: दिल्ली के अंधेरिया मोड़ नेचर बाजार में भीषण आग, करीब 50 दुकानें हुई खाक, दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार

Delhi News In Hindi: दिल्ली के अंधेरिया मोड़ स्थित नेचर बाजार में भीषण आग लगने से करीब 50 दुकानें जल गईं. दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 15 Mar 2026 11:29 AM (IST)
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नई दिल्ली में 15 मार्च की सुबह अंधेरिया मोड़ स्थित नेचर बाजार में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है. आग की सूचना सुबह 7:37 बजे फायर कंट्रोल रूम को मिली, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. इस घटना में करीब 50 दुकानें जलकर खाक हो गईं, हालांकि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

बता दें कि दिल्ली के लाडो सराय इलाके में स्थित अंधेरिया मोड़ के पास स्थित नेचर बाजार हैंडिक्राफ्ट और अन्य सामान बेचने वाली अस्थायी और अर्ध-स्थायी दुकानों के लिए जाना जाता है.

आग लगते ही बाजार परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही समय में लपटों ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया.

दमकल विभाग की कार्रवाई

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार आग लगने की कॉल सुबह 7:37 बजे मिली. सूचना मिलते ही करीब 10 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिन्होंने आग पर काबू पाने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया.

दमकलकर्मियों ने तेजी से फैलती आग को नियंत्रित करने और आसपास की दुकानों तक फैलने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए. फिलहाल आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और इलाके में कूलिंग ऑपरेशन जारी है.

भारी नुकसान, कारण की जांच जारी

अधिकारियों के मुताबिक इस आगजनी की घटना में लगभग 50 दुकानें जलकर पूरी तरह नष्ट हो गईं. दुकानों में रखे हस्तशिल्प और अन्य सामान भी आग की भेंट चढ़ गए. आग इतनी तेज थी कि बाजार परिसर से काले धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिए.

फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. दमकल विभाग की टीम आग को पूरी तरह बुझाने और इलाके को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.

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Published at : 15 Mar 2026 11:29 AM (IST)
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