LPG संकट के बीच दिल्ली में PNG कनेक्शन की बढ़ी मांग, दो हफ्ते के अंदर 200 फीसदी बढ़े आवेदन

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच भारत में गैस का संकट मंडरा रहा है. ऐसे में लोगों के बीच एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर मारामारी दिख रही है. इस बीच दिल्ली में अब पाइपलाइन के कनेक्शन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

एलपीजी संकट के बीच दिल्ली के अंदर पाइपलाइन नेचुरल गैस (पीएनजी) के कनेक्शन लेने के लिए दो हफ्तों के अंदर आवेदनों में 200 फीसदी की वृद्धि हुई है. यह संख्या 700 से बढ़कर 1500 के करीब पहुंच चुकी है. यह जानकारी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की तरफ से दी गई है.

आईजीएल के अधिकारी ने क्या बताया?

आईजीएल दिल्ली में एलपीजी और पीएनजी गैस वितरित करता है. इसके एक अधिकारी ने बताया कि आईजीएल को नए पीएनजी कनेक्शन के लिए लगभग 700-800 आवेदन प्राप्त होते थे. ऐसे में पिछले दो हफ्तों के अंदर एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच इसके आवेदनों में भारी वृद्धि हुई है.

अधिकारी ने आगे बताया कि इन दिनों आईजीएल को प्रतिदिन 1200 से 1500 के करीब नए पीएनजी कनेक्शन के आवेदन मिल रहे हैं. ऐसे में कॉल सेंटर में भी अनुरोध की संख्या पहले से तीन गुना बढ़ गई है. बता दें कि सरकार की तरफ से भी लोगों को पीएनजी से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

आईजीएल ने पीएनजी के लिए निकाली स्कीम

आईजीएल की तरफ से बताया गया कि जो ग्राहक नए पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए 31 मार्च से पहले तक आवेदन करेंगे तो उनके पहले बिल में 500 रुपये की छूट दी जाएगी. साथ ही यह स्कीम उन ग्राहकों पर भी लागू होगी जो 31 मार्च से पहले अपना कनेक्शन शुरू करवाएंगे.

बता दें कि दिल्ली में 19 लाख परिवारों, 4500 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और लगभग 2000 इंडस्ट्रीयल यूनिट्स के पास पाइपलाइन नेचुरल गैस (पीएनजी) का कनेक्शन मौजूद है. अधिकारी ने प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि आवेदन आने के बाद तुरंत ही सत्यापन कर दिया जाता है.

इसके लिए इलाका, जगह और अलग-अलग कारकों को ध्यान में रखा जाता है. नया कनेक्शन लगाने में 15 से 30 दिन का समय लगता है. यह अलग भी हो सकता है. वहीं आईजीएल ने लोगों से अफवाहे फैलाने और घबराहट से बचने की अपील की है.

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