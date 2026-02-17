हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पूर्वी दिल्ली का होगा कायाकल्प! CM रेखा दी ₹1075 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विवेक विहार में 1075 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें सड़कों, नालों और पुलों के निर्माण से ट्रैफिक सुधरेगा और जलभराव से राहत मिलेगी.

By : एबीपी दिल्ली-एनसीआर डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित रामलीला मैदान में लगभग 1075 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की. ये परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से जुड़ी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के संतुलित विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा जरूरी है. इन परियोजनाओं से ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और जलभराव जैसी समस्याओं से भी स्थायी राहत मिलेगी.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना पार क्षेत्र के नागरिक सालों से अपनी गलियों, नालियों और सड़कों के समुचित विकास की प्रतीक्षा कर रहे थे. आज लगभग 1075 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास उस लंबे इंतजार को समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. सरकार का लक्ष्य दिल्ली के हर क्षेत्र में समान रूप से विकास करना और नागरिकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘यमुना के इस पार और उस पार’ का भेद समाप्त कर पूरी दिल्ली को समान रूप से विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है. आने वाले समय में जब क्षेत्र की सड़कों का निर्माण, नालों का ढकना और अन्य बुनियादी सुविधाएं धरातल पर दिखाई देंगी, तब जनता को अपने निर्णय और सरकार पर विश्वास का वास्तविक प्रतिफल महसूस होगा.

विकसित दिल्ली का संकल्प- सीएम गुप्ता 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले एक साल में दिल्ली सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए नई कार्यसंस्कृति स्थापित की है. इसी के मद्देनजर परियोजनाओं की नियमित निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि यह केवल शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकसित दिल्ली के निर्माण का संकल्प है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं.

सड़क ढांचे को मिलेगा नया विस्तार

पीडब्ल्यूडी लगभग 782 करोड़ रुपये की लागत से 236 सड़कों को मजबूत और बेहतर बनाने का काम शुरू कर रहा है. इन सड़कों के बनने और सुधार से ट्रैफिक सुचारु होगा और लोगों को सुरक्षित व सुविधाजनक आवागमन मिलेगा. इसके अलावा, लगभग 21 करोड़ रुपये की लागत से पांच फुटओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे, जिससे पैदल चलने वालों को राहत मिलेगी.

जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण पर बड़ा फोकस

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के तहत भी कई अहम काम शुरू किए जा रहे हैं. इनमें 10 नालों का पुनर्निर्माण, 3 नालों का सुधार, 24 बाउंड्री वॉल का निर्माण और 18 सड़कों व पुलों का निर्माण शामिल है. इन परियोजनाओं पर करीब 272 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इन कामों के पूरा होने से बारिश के पानी की निकासी बेहतर होगी, जलभराव की समस्या कम होगी और प्रभावित इलाकों को स्थायी राहत मिलेगी.

Published at : 17 Feb 2026 10:30 AM (IST)
Rekha Gupta DELHI NEWS DELHI
