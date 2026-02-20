हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: लाल किला घूमने जाने वालों के लिए खुशखबरी! अब पूरे हफ्ते खुलेगा, ASI ने लिया फैसला

दिल्ली: लाल किला घूमने जाने वालों के लिए खुशखबरी! अब पूरे हफ्ते खुलेगा, ASI ने लिया फैसला

Delhi Red Fort: लाल किला परिसर को भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ अहम फैसला लिया गया है. पर्यटकों और आम जनता के लिए लाल किला हफ्ते के हर दिन खुलेगा. इस आदेश पर महानिदेशक यदुबीर सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली की मशहूर और ऐतहासिक इमारत लाल किला में घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. लाल किला परिसर अब हर दिन खुलेगा. यानी  हफ्ते में सोमवार को अब बंद रहेगा. लाल किला परिसर को भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ अहम फैसला लिया गया है. भारतीय पुरातत्व विभा ने 13 फरवरी को इसका आदेश जारी किया था.

आदेश में कहा गया है कि पर्यटकों और आम जनता के लिए लाल किला हफ्ते के हर दिन खुला रहेगा. इस आदेश पर महानिदेशक यदुबीर सिंह ने अपने हस्ताक्षर किए हैं. बता दें कि लाल किला स्मारक प्रत्येक हफ्ते सोमवार के दिन बंद रहता था.

टूर ऑपरेटरों ने किया फैसले का स्वागत

भारतीय पुरातत्व विभाग के इस फैसले का टूर ऑपरेटरों और पर्यटकों ने स्वागत किया. इस बीच लाल किले के संरक्षण और स्टाफिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए. अधिकारियों ने कहा कि वर्कर्स, टिकटिंग स्टाफ, बागवानी-संसकृति टीमों और संरक्षण श्रमिकों के ड्यूटी रोस्टर को पुनर्गठित किया जाएगा.

इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रख-रखाव के नियमों को लेकर इस पर कोई समझौता न किया जा सके. लाल किला स्मारक की गहन सफाई और मरम्मत कार्य के लिए एक निश्चित साप्ताहिक बंदी के बजाय, स्मारक अब अलग-अलग रख-रखाव कार्यक्रम और कर्मचारियों की नियमित छुट्टी का पालन करेगा. 

फैसले पर क्या बोले संरक्षण विशेषज्ञ?

इस फैसले को लेकर संरक्षण विशेषज्ञों ने कहा कि इस बदलाव के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता होगी. एक अधिकारी ने कहा कि कोई पूर्ण बंदी दिवस नहीं होने के कारण, निवारक संरक्षण और नियमित मरम्मत की योजना बनानी होगी.

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक पहुंच को पूरी तरह से बंद किए बिना बहाली, पत्थर की सफाई और संरचनात्मक निरीक्षण की अनुमति देने के लिए क्षेत्रों को चरणों में बंद किया जा सकता है. लाल किला, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का स्थान, साल भर भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है.

पर्यटकों के लिए परिवर्तन में अधिक लचीलापन है. कर्मचारियों और संरक्षण टीमों के लिए यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक को पूर्व-सेवा मानकों को कम किए बिना पहुंच योग्य बनाए रखने के उद्देश्य से अधिक निरंतर और सावधानीपूर्वक प्रबंधित परिचालन मॉडल में बदलाव का संकेत देता है.

और पढ़ें
Published at : 20 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Red Fort ASI DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: लाल किला घूमने जाने वालों के लिए खुशखबरी! अब पूरे हफ्ते खुलेगा, ASI ने लिया फैसला
दिल्ली: लाल किला घूमने जाने वालों के लिए खुशखबरी! अब पूरे हफ्ते खुलेगा, ASI ने लिया फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली: उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो पर 12वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम! ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
दिल्ली: उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो पर 12वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम! ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
दिल्ली NCR
दिल्ली बेहाल! रेखा सरकार का एक साल पूरा होने पर लगे 'याद आ रहे केजरीवाल' के पोस्टर
दिल्ली बेहाल! रेखा सरकार का एक साल पूरा होने पर लगे 'याद आ रहे केजरीवाल' के पोस्टर
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'अंत्योदय' का संकल्प! LG-CM ने किया 25 नई अटल कैंटीनों का आगाज, 71 केंद्रों पर मिलेगा ₹5 में भोजन
दिल्ली में 'अंत्योदय' का संकल्प! LG-CM ने किया 25 नई अटल कैंटीनों का आगाज, 71 केंद्रों पर मिलेगा ₹5 में भोजन
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
ट्रेंडिंग
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो
हेल्थ
Cancer Types in India: भारत में तेजी से पांव पसार रहे हैं ये 5 कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें कैसे खराब लाइफस्टाइल बढ़ा रही है खतरा
भारत में तेजी से पांव पसार रहे हैं ये 5 कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट से जानें कैसे खराब लाइफस्टाइल बढ़ा रही है खतरा
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Embed widget