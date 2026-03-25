Delhi News: दिल्ली बजट पर सियासत तेज, देवेंद्र यादव बोले- ‘ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा’

दिल्ली के बजट 2026-27 को लेकर सियासत गरमा गई है. देवेन्द्र यादव ने इसे 'ट्रिपल इंजन सरकार के दो बजट में ट्रिपल धोखा' करार देते हुए सरकार पर आंकड़ों की बाजीगरी और जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यह बजट न सिर्फ वर्तमान बल्कि दिल्ली के भविष्य को भी कमजोर करता है.

कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में उठाएगी आवाज

देवेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाओं के पीछे जनता को असलियत से दूर रखा गया है. उनके मुताबिक यह बजट दिखावे का ज्यादा और जमीन पर असर का कम है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता और विपक्ष दोनों भूमिकाओं में विफलता दिखाई है. यादव ने दावा किया कि कांग्रेस अब एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता की आवाज उठाएगी.

पिछली बार भी बजट का बड़ा हिस्सा नहीं हुआ खर्च

2026-27 के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये के बजट में भारी कर्ज का सहारा लिया गया है. यादव ने आरोप लगाया कि पिछली बार भी बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हुआ और राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं किए गए, जिससे वित्तीय स्थिति कमजोर हुई. उन्होंने कहा कि संशोधित आंकड़े बताते हैं कि सरकार राजस्व जुटाने में विफल रही है और फिस्कल डेफिसिट 22 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है. यह वित्तीय अनुशासन के नियमों का उल्लंघन है.

यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले साल 100 करोड़ से ज्यादा प्रचार पर खर्च किए और इस बार इसे बढ़ाकर 130 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है. वहीं विकास योजनाओं में कटौती की गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाले अनुदान में कमी आई है. इससे दिल्ली पर टैक्स और कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जबकि परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं.

दिल्ली जल बोर्ड पर 75,000 करोड़ के कर्ज का दावा

शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में बजट घटाया गया है. यादव ने 21 प्रतिशत ‘ग्रीन बजट’ के दावे को महज जुमला बताया. दिल्ली जल बोर्ड पर 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज होने का दावा करते हुए यादव ने कहा कि सरकार के पास इसे सुधारने की कोई ठोस योजना नहीं है. इससे पानी संकट और बढ़ सकता है.

उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर घटने से विकास कार्य प्रभावित होंगे. साथ ही एमसीडी के भारी कर्ज के बावजूद कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया. यादव ने कहा कि पर्यावरण के लिए आवंटित बजट का सही उपयोग नहीं हुआ. प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं अधूरी रहीं और नई योजनाएं भी प्रभावी नहीं दिखतीं.

महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों के लिए योजनाएं ठप

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के वादे पूरे नहीं हुए और डीटीसी की बसों की संख्या में गिरावट आई है. इससे सार्वजनिक परिवहन कमजोर हुआ है. जबकि, पिछले साल घोषित कई योजनाओं जैसे मातृ वंदना, डिजिटल एजुकेशन और कौशल विकास पर खर्च नहीं हुआ. इसके बावजूद इन्हें दोबारा घोषित किया गया.

वहीं, महिला समृद्धि योजना, स्ट्रीट वेंडर बोर्ड और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जैसी योजनाएं लागू नहीं हो सकीं. छात्रों को लैपटॉप देने का वादा भी अधूरा रहा.

एससी, एसटी और ओबीसी योजनाओं के लिए बजट तो तय हुआ लेकिन खर्च बहुत कम हुआ. वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए घोषित सहायता भी नहीं पहुंची. आयुष्मान भारत, पीएम आवास और कौशल विकास योजनाओं में या तो सहयोग नहीं मिला या उपलब्ध धन का उपयोग नहीं किया गया.