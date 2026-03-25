हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली बजट पर सियासत तेज, देवेंद्र यादव बोले- ‘ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा’

Delhi News: दिल्ली बजट पर सियासत तेज, देवेंद्र यादव बोले- ‘ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा’

Delhi News In Hindi: दिल्ली बजट पर देवेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि 'ट्रिपल इंजन सरकार के दो बजट में ट्रिपल धोखा' है. उन्होंने कहा कि यह बजट दिखावे का ज्यादा है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 25 Mar 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के बजट 2026-27 को लेकर सियासत गरमा गई है. देवेन्द्र यादव ने इसे 'ट्रिपल इंजन सरकार के दो बजट में ट्रिपल धोखा' करार देते हुए सरकार पर आंकड़ों की बाजीगरी और जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यह बजट न सिर्फ वर्तमान बल्कि दिल्ली के भविष्य को भी कमजोर करता है.

कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में उठाएगी आवाज

देवेन्द्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाओं के पीछे जनता को असलियत से दूर रखा गया है. उनके मुताबिक यह बजट दिखावे का ज्यादा और जमीन पर असर का कम है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता और विपक्ष दोनों भूमिकाओं में विफलता दिखाई है. यादव ने दावा किया कि कांग्रेस अब एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता की आवाज उठाएगी.

पिछली बार भी बजट का बड़ा हिस्सा नहीं हुआ खर्च 

2026-27 के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये के बजट में भारी कर्ज का सहारा लिया गया है. यादव ने आरोप लगाया कि पिछली बार भी बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हुआ और राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं किए गए, जिससे वित्तीय स्थिति कमजोर हुई. उन्होंने कहा कि संशोधित आंकड़े बताते हैं कि सरकार राजस्व जुटाने में विफल रही है और फिस्कल डेफिसिट 22 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है. यह वित्तीय अनुशासन के नियमों का उल्लंघन है.

यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले साल 100 करोड़ से ज्यादा प्रचार पर खर्च किए और इस बार इसे बढ़ाकर 130 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है. वहीं विकास योजनाओं में कटौती की गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाले अनुदान में कमी आई है. इससे दिल्ली पर टैक्स और कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जबकि परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं.

 दिल्ली जल बोर्ड पर 75,000 करोड़ के कर्ज का दावा

शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में बजट घटाया गया है. यादव ने 21 प्रतिशत ‘ग्रीन बजट’ के दावे को महज जुमला बताया. दिल्ली जल बोर्ड पर 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज होने का दावा करते हुए यादव ने कहा कि सरकार के पास इसे सुधारने की कोई ठोस योजना नहीं है. इससे पानी संकट और बढ़ सकता है.

उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर घटने से विकास कार्य प्रभावित होंगे. साथ ही एमसीडी के भारी कर्ज के बावजूद कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया. यादव ने कहा कि पर्यावरण के लिए आवंटित बजट का सही उपयोग नहीं हुआ. प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं अधूरी रहीं और नई योजनाएं भी प्रभावी नहीं दिखतीं.

महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों के लिए योजनाएं ठप

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के वादे पूरे नहीं हुए और डीटीसी की बसों की संख्या में गिरावट आई है. इससे सार्वजनिक परिवहन कमजोर हुआ है. जबकि, पिछले साल घोषित कई योजनाओं जैसे मातृ वंदना, डिजिटल एजुकेशन और कौशल विकास पर खर्च नहीं हुआ. इसके बावजूद इन्हें दोबारा घोषित किया गया.

वहीं, महिला समृद्धि योजना, स्ट्रीट वेंडर बोर्ड और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जैसी योजनाएं लागू नहीं हो सकीं. छात्रों को लैपटॉप देने का वादा भी अधूरा रहा.
एससी, एसटी और ओबीसी योजनाओं के लिए बजट तो तय हुआ लेकिन खर्च बहुत कम हुआ. वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए घोषित सहायता भी नहीं पहुंची. आयुष्मान भारत, पीएम आवास और कौशल विकास योजनाओं में या तो सहयोग नहीं मिला या उपलब्ध धन का उपयोग नहीं किया गया.

और पढ़ें
Published at : 25 Mar 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Devender Yadav DELHI NEWS REKHA GUPTA Delhi Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली बजट पर सियासत तेज, देवेंद्र यादव बोले- ‘ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा’
दिल्ली बजट पर सियासत तेज, देवेंद्र यादव बोले- ‘ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा’
दिल्ली NCR
हाई कोर्ट की सख्ती के बाद DU का बड़ा फैसला, कैंपस में अब प्रदर्शन से पहले छात्रों को करना होगा यह काम
हाई कोर्ट की सख्ती के बाद DU का बड़ा फैसला, कैंपस में अब प्रदर्शन से पहले छात्रों को करना होगा यह काम
दिल्ली NCR
Delhi Budget 2026: बजट में MCD के लिए खुला खजाना, मिला 1266 करोड़ का फंड, मेयर ने बताया ‘ऐतिहासिक’
दिल्ली के बजट में MCD के लिए खुला खजाना, मिला 1266 करोड़ का फंड, मेयर ने बताया ‘ऐतिहासिक’
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज पर ईरान ने दी बड़ी राहत... पर लगा दी ये शर्तें, मिडिल ईस्ट में फंसे तेल-गैस के 20 भारतीय जहाजों पर भी बड़ा अपडेट
होर्मुज पर ईरान ने दी बड़ी राहत... पर लगा दी ये शर्तें, मिडिल ईस्ट में फंसे तेल-गैस के 20 भारतीय जहाजों पर भी बड़ा अपडेट
पंजाब
Amritpal Singh News: सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
इंडिया
बदल गया कांग्रेस का नया पता, 24 अकबर रोड दफ्तर खाली करने का आदेश, जानें क्या होगा नया एड्रेस
बदल गया कांग्रेस का नया पता, 24 अकबर रोड दफ्तर खाली करने का आदेश, जानें क्या होगा नया एड्रेस
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, फ्रेंचाइजी ने इस दिग्गज को दिया सम्मान
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, इस दिग्गज को दिया सम्मान
बॉलीवुड
यूट्यूबर अरमान मलिक को हुआ चौथा बेटा, शेयर की बच्चे की पहली फोटो, नाम भी किया रिवील
यूट्यूबर अरमान मलिक को हुआ चौथा बेटा, शेयर की बच्चे की पहली फोटो, नाम भी किया रिवील
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
शिक्षा
UP Board: यूपी बोर्ड का नया कैलेंडर जारी, 1 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, पूरे साल का शेड्यूल तय
यूपी बोर्ड का नया कैलेंडर जारी, 1 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, पूरे साल का शेड्यूल तय
हेल्थ
Walking Speed And Health: आप भी चलते हैं धीमें तो समझ लीजिए आपका दिल दे रहा यह खतरनाक संकेत, तुरंत हो जाएं अलर्ट
आप भी चलते हैं धीमें तो समझ लीजिए आपका दिल दे रहा यह खतरनाक संकेत, तुरंत हो जाएं अलर्ट
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget