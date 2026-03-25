राजधानी की प्रमुख शिक्षण संस्था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैंपस में विरोध-प्रदर्शन को लेकर अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है. हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद विश्वविद्यालय ने पूर्ण प्रतिबंध हटाते हुए अब अनुमति आधारित व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए नए नियम तय हो गए हैं.

कोर्ट की टिप्पणी के बाद बदले नियम

हाई कोर्ट की आपत्ति के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने पुराने फैसले में संशोधन किया है. अब किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन, रैली या सभा के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि बिना मंजूरी के कोई भी गतिविधि कैंपस में आयोजित नहीं की जा सकेगी.

प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे. इसमें छात्रों का निष्कासन, कर्मचारियों की बर्खास्तगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस कार्रवाई भी शामिल हो सकती है. प्रशासन ने इसे अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया है.

प्रॉक्टर ऑफिस जाकर आवेदन करना होगा जमा

दरअसल, 17 फरवरी को विश्वविद्यालय ने एक महीने के लिए सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक लगा दी थी. इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई, जहां न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई. इसी के बाद विश्वविद्यालय को अपने आदेश में बदलाव करना पड़ा.

अब किसी भी आयोजन के लिए आयोजकों को खुद प्रॉक्टर ऑफिस में जाकर हस्ताक्षर सहित आवेदन जमा करना होगा. यह आवेदन संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी देना अनिवार्य रहेगा. प्रशासन का कहना है कि इससे जवाबदेही तय होगी और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सकेगा.

72 घंटे पहले देनी होगी पूरी जानकारी

नए नियमों के तहत आयोजकों को कम से कम 72 घंटे पहले कार्यक्रम की पूरी जानकारी देनी होगी. इसमें आयोजन का स्वरूप, समय अवधि, प्रतिभागियों की संख्या और वक्ताओं का विवरण शामिल रहेगा. विश्वविद्यालय ने यह भी साफ किया है कि सोशल मीडिया पोस्ट या पोस्टर को अनुमति नहीं माना जाएगा और बाहरी लोगों की भागीदारी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

दो गुटों के बीच हुए हंगामे के बाद सख्ती

दरअसल, UGC इक्विटी नियमों को लेकर 13 फरवरी को DU में एक कार्यक्रम के दौरान हुए दो गुटों के बीच हंगामे के बाद प्रदर्शन पर एक महीने की रोक लगा दी गई थी. उसी घटनाक्रम के बाद यह पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसका असर अब नए नियमों के रूप में सामने आया है.