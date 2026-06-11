मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर संजय सिंह ने कांग्रेस से पूछ दिया बड़ा सवाल, 'आपने...'

कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस से सवाल पूछ दिया. उन्होंने पूछा कि जब कांग्रेस और सारे विपक्षी दलों को पता है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के साथ मिले हुए हैं तो आपने सपोर्टिंग कैंडिडेट का पर्चा क्यों नहीं भरवाया? उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब एक-एक सांसद महत्वपूर्ण है, राज्यसभा हो लोकसभा. बीजेपी वहां पर आराम से जीत गई.

संजय सिंह ने कहा, "कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाए. मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हुआ है यह गलत ढंग से खारिज हुआ है. चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ में खेल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह बात तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को पता है न." उन्होंने कहा, "यह पूरी घटना कई प्रकार के सवाल खड़े करती है.

ओमान के तट पर हुए हमले पर जताई चिंता

ओमान के तट पर बुधवार को हमले का शिकार हुए एक वाणिज्यिक जहाज पर मौजूद चालक दल के 24 भारतीय सदस्यों में से तीन लापता हैं, इससे जुड़े सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि ओमान के तट पर जो हमला हुआ है इसमें तीन भारतीय अभी भी लापता हैं.

उन्होंने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री को इस पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराना चाहिए वह हर चीज में चुप रहते हैं. कभी उनको ट्रंप कहते हैं कि हम तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे. कभी भारतीयों को बेड़ी बांध कर हिंदुस्तान भेजते हैं. कभी कहते हैं कि भारत नर्क है और कभी अमेरिका हमारे लोगों पर हमले करता है." उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को इस पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए. साथ ही विदेश मंत्रालय को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए."

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PoJK के मामले पर क्या बोले संजय सिंह?

वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मामले पर संजय सिंह ने कहा, "भारत सरकार यह कहती है कि कश्मीर के पास उन लोगों ने आतंकी ठिकाने बना रखे हैं. आप और हम सब कहते हैं कि पीओके हमारा है तो उस पर अब तक आपने कब्जा क्यों नहीं किया." उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना बहादुरी से लड़ रही थी तो आपने ट्रंप के कहने पर सीजफायर कर दिया जो कि ठीक नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि पीओके की गतिविधियों पर भारत को नजर रखनी चाहिए. जो कुछ भी वहां घटित हो रहा है उसके हिसाब से फैसले लेना चाहिए."

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