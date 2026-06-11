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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर संजय सिंह ने कांग्रेस से पूछ दिया बड़ा सवाल, 'आपने...'

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर संजय सिंह ने कांग्रेस से पूछ दिया बड़ा सवाल, 'आपने...'

Meenakshi Natarajan Nomination: मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के मामले ने तूल पकड़ ली है. मामले पर आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 03:13 PM (IST)
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कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस से सवाल पूछ दिया. उन्होंने पूछा कि जब कांग्रेस और सारे विपक्षी दलों को पता है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के साथ मिले हुए हैं तो आपने सपोर्टिंग कैंडिडेट का पर्चा क्यों नहीं भरवाया? उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब एक-एक सांसद महत्वपूर्ण है, राज्यसभा हो लोकसभा. बीजेपी वहां पर आराम से जीत गई.

संजय सिंह ने कहा, "कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाए. मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हुआ है यह गलत ढंग से खारिज हुआ है. चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ में खेल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह बात तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को पता है न." उन्होंने कहा, "यह पूरी घटना कई प्रकार के सवाल खड़े करती है.

ओमान के तट पर हुए हमले पर जताई चिंता

ओमान के तट पर बुधवार को हमले का शिकार हुए एक वाणिज्यिक जहाज पर मौजूद चालक दल के 24 भारतीय सदस्यों में से तीन लापता हैं, इससे जुड़े सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि ओमान के तट पर जो हमला हुआ है इसमें तीन भारतीय अभी भी लापता हैं.

उन्होंने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री को इस पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराना चाहिए वह हर चीज में चुप रहते हैं. कभी उनको ट्रंप कहते हैं कि हम तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे. कभी भारतीयों को बेड़ी बांध कर हिंदुस्तान भेजते हैं. कभी कहते हैं कि भारत नर्क है और कभी अमेरिका हमारे लोगों पर हमले करता है." उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को इस पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए. साथ ही विदेश मंत्रालय को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए."

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PoJK के मामले पर क्या बोले संजय सिंह?

वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मामले पर संजय सिंह ने कहा, "भारत सरकार यह कहती है कि कश्मीर के पास उन लोगों ने आतंकी ठिकाने बना रखे हैं. आप और हम सब कहते हैं कि पीओके हमारा है तो उस पर अब तक आपने कब्जा क्यों नहीं किया." उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना बहादुरी से लड़ रही थी तो आपने ट्रंप के कहने पर सीजफायर कर दिया जो कि ठीक नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि पीओके की गतिविधियों पर भारत को नजर रखनी चाहिए. जो कुछ भी वहां घटित हो रहा है उसके हिसाब से फैसले लेना चाहिए."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
UP NEWS CONGRESS SANJAY SINGH Meenakshi Natarajan
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