दिल्ली में जारी आंदोलन के बीच सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है. इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किए गए पोस्ट में दी गई है. जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय (CS) समेत 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद करना बेहद बड़ा फैसला है. इससे आम जनता की परेशानी बढ़ सकती है.

जो 16 स्टेशन आज (बुधवार, 22 जुलाई) बंद किए गए हैं, उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केन्द्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं. फिलहाल, DMRC ने ये साफ नहीं किया है कि इन स्टेशनों की सेवा को कबतक बहाल किया जाएगा. लोगों से अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले मेट्रो से जुड़ी ताजा अपडेट जरूर देख लें.

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Service Update



Due to Security reasons Janpath, Rajiv Chowk, Patel Chowk and Central Secretariat metro stations have been closed till further instructions. Interchange facility is available at Rajiv Chowk and Central Secretariat. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 22, 2026

DMRC ने लिखा, 'सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं. राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है'.'

माना जा रहा है कि DMRC ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च को लेकर कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद किया है. गौर हो कि प्रोटेस्ट के दौरान कुछ हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली है. इसमें कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया. कहीं छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज तो कहीं छात्रों द्वारा पुलिस पर हमले की खबरें सामने आई हैं.

जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा कड़ी

इससे पहले मंगलवार (20 जुलाई) को भी सुरक्षा कारणों के चलते कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था. DMRC ने इससे पहले जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय (CS) और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन बंद किया था. बाद में सेवा बहाल होने पर अपडेट जारी भी किया था. वहीं, दिल्ली पुलिस ने भी संसद मार्च को देखते हुए जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने पर सौरभ भारद्वाज का रिएक्शन

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "सरकार ने 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं. क्या इससे रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को परेशानी नहीं होगी? इन सब हथकंडों के बजाय, मोदी सरकार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे GenZ (नई पीढ़ी) के प्रदर्शनकारियों से ईमानदारी से बात करनी चाहिए!!"

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