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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: सस्ता या महंगा हुआ गैस सिलेंडर? जानें दिल्ली से देहरादून तक आज कितने में हो रही बुकिंग?

LPG Rate Today: सस्ता या महंगा हुआ गैस सिलेंडर? जानें दिल्ली से देहरादून तक आज कितने में हो रही बुकिंग?

LPG Rate Today: पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल अब भी बरकरार है इसलिए अब ट्रेडर्स की नजर 1 अगस्त को होने वाली अगली समीक्षा बैठक पर है. इस दौरान कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 22 Jul 2026 06:40 AM (IST)
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  • आज एलपीजी गैस सिलेंडर कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
  • पिछले माह घरेलू सिलेंडर 29 रुपये बढ़ा, वाणिज्यिक घटा.
  • बीपीसीएल ने 'भारतगैस लाइट जिप' सेवा मुंबई में शुरू की.
  • यह सेवा हल्के सिलेंडर और तेज कनेक्शन सुविधा प्रदान करेगी.

LPG Rate Today on July 22: आज देशभर में भारत की सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी और इससे एनर्जी की सप्लाई में रुकावट आने की चिंताओं के बावजूद आज घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के रेट नहीं बदले गए हैं. 

आखिरी बार कीमतों में कब हुआ था बदलाव?

पिछले महीने जून में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद से आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम दिल्ली में 942 रुपये पर बरकरार है. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 1 जुलाई को 183.50 रुपये की बड़ी कटौती की गई थी. 

शहरवार LPG की कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.0 रुपये 2930.0 रुपये
मुंबई 941.5 रुपये 2885.5 रुपये
कोलकाता 968.0 रुपये 3082.0 रुपये
चेन्नई 957.5 रुपये 3106.0 रुपये
चंडीगढ़ 951.5 रुपये 2954.5 रुपये 
देहरादून 961.0 रुपये 2983.5 रुपये
हैदराबाद 934.0 रुपये 2052.5 रुपये
भुवनेश्वर  968.0 रुपये 3115.0 रुपये
लखनऊ  979.50 रुपये 3052.50 रुपये

LPG ग्राहकों के लिए 'गुड न्यूज'

LPG ग्राहकों के लिए इस बीच एक अच्छी खबर आई है. दरअसल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने अपने भारतगैस ग्राहकों के लिए एक नई प्रीमियम LPG सर्विस शुरू की है, जिसका नाम 'भारतगैस लाइट जिप' (Bharatgas Lite ZIP) है. इस सर्विस के तहत ग्राहकों को भारी-भरकम लोहे के सिलेंडर की जगह 'भारतगैस लाइट कंपोजिट सिलेंडर' की डिलीवरी कराई जाएगी. इसके अलावा, कंपनी की तरफ से तेजी से नया गैस कनेक्शन और एक्सप्रेस डिलीवरी की भी सुविधा मिलेगी. 

कंपनी का कहना है कि इस सर्विस को आज की तेज-तर्रार जीवनशैली को ध्यान में रखकर बनाया गया है. फिलहाल, इसकी शुरुआत अभी मुंबई से की गई है. कंपनी का प्लान 15 अगस्त 2026 तक इस सर्विस को 24 राज्यों के 100 से ज्यादा शहरों में फैलाया जाना है ताकि आने वाले कुछ हफ्तों में लाखों ग्राहकों को इस सुविधा का फायदा मिल सके.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 06:40 AM (IST)
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