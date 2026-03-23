क्या AAP छोड़ BJP में शामिल होंगे राघव चड्ढा? संजय सिंह बोले- 'सबसे पहले मैं उनके खिलाफ...'

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा को लेकर चल रही अटकलों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की बातें बेबुनियाद हैं और उन्हें इस तरह की किसी भी संभावना पर बिल्कुल भरोसा नहीं है.

संजय सिंह ने कहा कि राघव चड्ढा पार्टी का अहम हिस्सा हैं और परिवार के सदस्य की तरह जुड़े हुए हैं. राघव चड्डा को राज्यसभा भेजा गया, पंजाब की जिम्मेदारी दी और उनके खिलाफ चल रहे मामलों में भी बड़ी राहत मिली. ऐसे में यह कहना कि वे पार्टी से अलग हो रहे हैं, पूरी तरह गलत है.

गतिविधियां कम दिखने पर उठे सवाल

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा की सार्वजनिक सक्रियता कम नजर आई है. वे न पार्टी ऑफिस में दिखाई दिए, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और न ही सोशल मीडिया पर पार्टी की बड़ी कानूनी जीत को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी. इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में संजय सिंह ने कहा कि इस सवाल का जवाब खुद राघव चड्ढा ही बेहतर दे सकते हैं.

'राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं'

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू के मुताबिक, संजय सिंह ने कहा कि राजनीति में हर नेता के जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब वह थोड़ा कम सक्रिय दिखाई देता है. इसका मतलब यह नहीं होता कि वह पार्टी छोड़ने जा रहा है. उन्होंने साफ किया कि किसी की कम मौजूदगी को लेकर इस तरह के निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है.

BJP में शामिल होंगे तो सबसे पहले विरोध करूंगा

सांसद संजय सिंह ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि अगर कभी राघव चड्ढा ऐसा कोई कदम उठाते हैं, तो सबसे पहले विरोध करने वालों में वह खुद होंगे. उन्होंने दोहराया कि फिलहाल उन्हें ऐसी किसी संभावना पर बिल्कुल भरोसा नहीं है.