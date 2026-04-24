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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAAP सांसदों के BJP में शामिल होने पर प्रशांत भूषण का बड़ा बयान, 'राघव चड्ढा के नेतृत्व...'

AAP सांसदों के BJP में शामिल होने पर प्रशांत भूषण का बड़ा बयान, 'राघव चड्ढा के नेतृत्व...'

Raghav Chadha News: सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले पहले ग्रुप और AAP छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 7 नेताओं के हालिया ग्रुप में क्या अंतर है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 10:39 PM (IST)
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राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 6 अन्य सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के फैसले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इन नेताओं को अवसरवादी करार दिया है. प्रशांत भूषण ने उस वक्त का भी जिक्र किया जब AAP से खुद उन्होंने नाता तोड़ा था. उन्होंने आम आदमी पार्टी में मौजूदा घटनाक्रम को उन परिस्थितियों को से भी जोड़ा जब पहले दौर में कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी से किनारा कर लिया था.

प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ने वाले पहले ग्रुप और AAP छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सात नेताओं के हालिया ग्रुप में क्या अंतर है? पहली बार लोग तब पार्टी छोड़कर गए जब अरविंद केजरीवाल ने उन सिद्धांतों से समझौता किया जिन पर पार्टी की स्थापना हुई थी.''

ये लोग अवसरवादिता के चलते बीजेपी में गए- प्रशांत भूषण

उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा, ''राघव चड्ढा के नेतृत्व वाले दूसरे समूह ने सत्ता के सुख का आनंद लिया, राज्यसभा के लिए भी चुने गए. ये लोग पूरी तरह से अवसरवादिता के चलते बीजेपी में शामिल हुए हैं. इन नेताओं में कोई सिद्धांत नहीं है.''


AAP सांसदों के BJP में शामिल होने पर प्रशांत भूषण का बड़ा बयान, 'राघव चड्ढा के नेतृत्व...

नितिन नवीन ने मिठाई खिलाकर राघव चड्ढा का किया स्वागत

आम आदमी पार्टी से इस्तीफे और बीजेपी में शामिल होने के ऐलान के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा शुक्रवार (24 अप्रैल) को बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक भी थे. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मिठाई खिलाकर सभी का स्वागत किया.

AAP के 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में विलय

इससे पहले राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आज, भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (आप) के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने भाजपा में विलय कर लिया है. सात सांसदों ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राज्यसभा के अध्यक्ष को सौंपा गया. 

AAP का बीजेपी पर हमला

उधर, आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी का 'ऑपरेशन लोटस' करार दिया है. पार्टी का आरोप है कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का भय दिखाकर आप के नेताओं को तोड़ने की साजिश रची गई है. आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 'ऑपरेशन लोटस' के जरिए बीजेपी पंजाब की भगवंत मान सरकार को अस्थिर करना चाहती है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 24 Apr 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Delhi News Raghav Chadha Prashant Bhushan AAP
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